GP de México: Leclerc, el más veloz en la FP1

La primera práctica libre del Gran Premio de la Ciudad de México 2026 fue para Charles Leclerc. El piloto de Ferrari registró el tiempo más rápido en esta sesión con un total de 29 giros con 18 segundos y 128 milésimas.

Detrás de él aparecieron Kimi Antonelli de Mercedes y el novato Frederik Vesti. La diferencia de Leclerc y el italiano fue de .659 milésimas.

Durante esta sesión, un total de 10 pilotos novatos tuvieron acción, donde destacó la presencia de Colton Herta de Cadillac en el auto de Valtteri Bottas. Al completar 30 vueltas, el estadounidense ya tiene los puntos necesarios para su superlicencia y así tener un futuro próximo en Fórmula 1 junto a “Checo” Pérez.

El mexicano tuvo un desempeño esperado y más al tratarse de una parrilla con la gran mayoría siendo novatos. Con un total de 31 giros y un tiempo de 1:20.395. Pérez terminó en el lugar 18.

Verstappen genera polémica

Max Verstappen dejó una polémica declaración que no tardó en generar ruido en redes sociales. Durante una entrevista con “Sport Bild”, Max recordó lo conseguido en 2023, cuando tenía como compañero al volante mexicano y Red Bull se coronó como la mejor escudería de toda la parrilla. Sin embargo, en sus declaraciones el neerlandés aseguró que ese logro se consiguió gracias a su actuación individual.

“Siempre le digo al equipo ‘denme un coche rápido y todos tendremos una vida mejor’. En 2023, demostré que se puede ganar el campeonato de constructores con un solo piloto. Muchos pensaron que era aburrido (ganó 19 de las 22 carreras), pero a mí me pareció fantástico. Me encantaría volver a hacerlo”, comentó.