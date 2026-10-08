Gran actuación del Paratenis de Mesa

El deporte adaptado puso una vez más el nombre de Chiapas en alto al lograr una abundante cosecha de 8 preseas (6 medallas de oro y 2 de plata) en la disciplina del Paratenis de Mesa en la Paralimpiada Nacional 2026, cuyas acciones se llevaron a cabo en el Polideportivo CODE Revolución de Guadalajara, Jalisco.

Con este registro histórico, la delegación chiapaneca superó por mucho el registro previo de dos medallas de oro y tres platas conseguidas en la edición 2025 de este mismo evento.

Binomios medallistas

La dupla conformada por Julián de Jesús Gómez de la Cruz e Iván Hernández López consiguió la presea áurea en la modalidad de dobles varonil de la clase TT6-TT10 juvenil mayor al vencer en la semifinal a Tamaulipas por 3-0 y en la final a Sinaloa por el mismo “score”, para convertirse de esta manera en campeones nacionales.

En el sector de dobles mixtos, la pareja integrada por Brisia Guadalupe Hernández Escobar y Julián de Jesús Gómez de la Cruz, en la clase TT6-TT10, categoría juvenil mayor, derrotó en la semifinal a la otra dupla chiapaneca, superándola por 3-0, para luego vencer por el mismo marcador en la final a la Ciudad de México.

Precisamente el otro equipo mixto, formado por Reggina Contreras Juárez e Iván Hernández López, se adjudicó el metal de plata al levantarse de su derrota inicial e imponentes tres sets a cero ante la Ciudad México.

Es oportuno mencionar que la selección chiapaneca de esta especialidad estuvo encabezada por los entrenadores Leonel Alejandro Hernández López y Denisse Crystel López Mendoza.