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Gran actuación del Paratenis de Mesa

Octubre 08 del 2026
Un resultado histórico registró la selección Chiapas de Paratenis de Mesa en la edición 2026 del evento. Cortesía
Un resultado histórico registró la selección Chiapas de Paratenis de Mesa en la edición 2026 del evento. Cortesía

El deporte adaptado puso una vez más el nombre de Chiapas en alto al lograr una abundante cosecha de 8 preseas (6 medallas de oro y 2 de plata) en la disciplina del Paratenis de Mesa en la Paralimpiada Nacional 2026, cuyas acciones se llevaron a cabo en el Polideportivo CODE Revolución de Guadalajara, Jalisco.

Con este registro histórico, la delegación chiapaneca superó por mucho el registro previo de dos medallas de oro y tres platas conseguidas en la edición 2025 de este mismo evento.

Binomios medallistas

La dupla conformada por Julián de Jesús Gómez de la Cruz e Iván Hernández López consiguió la presea áurea en la modalidad de dobles varonil de la clase TT6-TT10 juvenil mayor al vencer en la semifinal a Tamaulipas por 3-0 y en la final a Sinaloa por el mismo “score”, para convertirse de esta manera en campeones nacionales.

En el sector de dobles mixtos, la pareja integrada por Brisia Guadalupe Hernández Escobar y Julián de Jesús Gómez de la Cruz, en la clase TT6-TT10, categoría juvenil mayor, derrotó en la semifinal a la otra dupla chiapaneca, superándola por 3-0, para luego vencer por el mismo marcador en la final a la Ciudad de México.

Precisamente el otro equipo mixto, formado por Reggina Contreras Juárez e Iván Hernández López, se adjudicó el metal de plata al levantarse de su derrota inicial e imponentes tres sets a cero ante la Ciudad México.

Es oportuno mencionar que la selección chiapaneca de esta especialidad estuvo encabezada por los entrenadores Leonel Alejandro Hernández López y Denisse Crystel López Mendoza.

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