Gran ambiente en la final del Torneo Patrio

La Escuela Primaria Juan Escutia vivió una jornada llena de emoción y alegría con la Gran Final del Torneo Patrio, certamen que se organizó dentro de las instalaciones del plantel con el objetivo de salvaguardar la integridad de los pequeños y ofrecerles un espacio seguro para disfrutar del Futbol.

El duelo decisivo se disputó entre los equipos de 5ºB y 6ºA, quienes llegaron a esta instancia tras superar varios partidos llenos de intensidad. Con la presencia de compañeros, maestros y padres de familia, el patio escolar se convirtió en un auténtico estadio donde no faltaron los aplausos y la emoción en cada jugada.

Desde el silbatazo inicial, el equipo de 5ºB mostró mayor determinación, dominando la posesión del balón y creando constantes jugadas de peligro. La primera anotación llegó gracias a Luis Hernández, quien con un disparo cruzado venció al portero rival al minuto 8.

El segundo gol se produjo en la parte complementaria por conducto de Diego Martínez, quien aprovechó un rebote dentro del área para empujar la pelota y sentenciar el marcador 2-0.

El conjunto de 6A intentó reaccionar en los últimos minutos con avances liderados por su capitán, Mateo Jiménez, pero la defensa rival se mantuvo firme para conservar la ventaja hasta el final.

Tras el partido, se realizó una convivencia especial con la visita de jugadores del primer equipo de Jaguares FC, quienes compartieron consejos y experiencias con los estudiantes, motivándolos a seguir practicando este deporte.

Como cierre perfecto de la jornada, se entregaron pizzas para todos los participantes y asistentes, fomentando la sana convivencia entre alumnos, padres y personal docente, en un ambiente de alegría y compañerismo.