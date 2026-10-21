Gran cierre con medallas doradas en Palenque

La delegación chiapaneca concluyó su participación en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena Palenque 2026 sumando tres medallas de oro y tres de plata, en las pruebas de Campo Traviesa, Pelota Purépecha, Basquetbol y Futbol 7.

En este sentido, es oportuno destacar que el certamen reunió a representantes de 17 estados, durante tres jornadas de competencia en Palenque, Chiapas.

Resultados destacados

En Pelota Purépecha femenil, Chiapas obtuvo el oro al superar por 1-0 a Michoacán, con solitaria anotación de Yesenia de la Cruz González, mientras que en la rama varonil consiguió la plata al caer por 3-1 ante el mismo rival.

El Basquetbol femenil también aportó una presea dorada, luego de que las chiapanecas conquistaron el bicampeonato nacional al vencer por 51-44 a Michoacán.

Por su parte, en el Futbol 7 los representativos estatales sumaron dos platas: el equipo varonil perdió por 3-0 frente al Estado de México, en tanto que el femenil cayó por 4-0 frente a Puebla.

De igual manera, Chiapas registró cuartos lugares en Basquetbol y Voleibol varonil, tras disputar los encuentros por la medalla de bronce.

Entre los resultados destacados de las jornadas anteriores a nivel individual sobresalió Bryan Leonardo Pérez Bamaca, quien conquistó la primera presea de oro para Chiapas al imponerse en los 15 kilómetros de campo traviesa, carrera disputada en la Zona Arqueológica de Palenque.

El chiapaneco registró 59 minutos y 23.4 segundos, superando a Alejandro Chagolla, de Michoacán, y a Jesús Quiroz, quienes completaron el podio. Cristo Gamboa Baldiviezo finalizó décimo entre 18 participantes.

En los 10 kilómetros femeniles, las chiapanecas Frida Velázquez Martínez y Katherin Rosales Salazar ocuparon las posiciones 12 y 14 respectivamente.