Gran Copa Berriozábal supera expectativas

El auditorio municipal de Berriozábal se convirtió en la sede de una auténtica fiesta deportiva con la primera edición de la Gran Copa Berriozábal 2025, evento que superó las expectativas al reunir a más de 500 competidores provenientes de distintos municipios de Chiapas.

Bajo la organización de la escuela Panamericano Power Boys, este torneo se consolidó desde su debut como una plataforma de promoción, desarrollo y convivencia para la disciplina del Tae Kwon Do.

Desde muy temprano comenzaron las actividades con la modalidad de motricidad, dirigida a los practicantes más pequeños que apenas dan sus primeros pasos en este arte marcial. Posteriormente, el tatami se abrió para las competencias de formas, en las que participaron atletas desde cintas blancas hasta negras, demostrando un nivel técnico variado y un entusiasmo que contagió al público.

Apertura

La ceremonia inaugural marcó el arranque oficial del certamen. El director de la escuela Panamericano Power Boys y principal organizador, Obed Hernández Olán, estuvo acompañado de figuras de gran relevancia dentro del Tae Kwon Do estatal y nacional: Édgar Tony Abarca Cabrera, presidente nacional de Tae Kwon Do Panamericano; Walter Abarca Cabrera, presidente de la Asociación de Deporte Escolar de Chiapas (Adech), y Ricardo Hernández, quien acudió en representación del presidente municipal de Berriozábal, Jorge Acero.

En su intervención, Hernández Olán expresó su satisfacción por ver materializado este proyecto que, según sus palabras, tiene como objetivo impulsar a nuevas generaciones de artemarcialistas. “Estamos muy contentos de recibirlos en Berriozábal, que es cuna de medallistas nacionales, internacionales y seleccionados estatales. Es nuestro primer evento y esperamos que todos regresen a casa muy contentos. Pusimos mucho empeño para que fuera un torneo fluido”, destacó.

El respaldo de las autoridades municipales también fue fundamental para llevar a cabo esta competencia. El organizador reconoció públicamente el apoyo del alcalde Jorge Acero, subrayando que ha sido pieza clave para el desarrollo del Tae Kwon Do en la región. “Hemos contado con su respaldo. Se agradece su compromiso con nuestro deporte; está pendiente de nuestros resultados y seguiremos trabajando fuerte para que Berriozábal se haga sonar en todo el estado”, agregó.

Tras la inauguración, el tatami se encendió con la modalidad de combate, que abarcó desde categorías infantiles hasta el sector adulto. Los enfrentamientos en peto convencional fueron intensos, mostrando tanto la disciplina como el talento de los jóvenes que se dieron cita.

Ganadores

En cuanto a los resultados por equipos, Panamericano Team Calzada de Tuxtla, encabezado por el profesor Mauro Trujillo, se coronó campeón absoluto de la primera edición de la Gran Copa Berriozábal 2025. El segundo lugar fue para Panamericano Gladiadores de Ocozocoautla, bajo la dirección de Maxwell Starling Vallejo, mientras que el tercer puesto lo ocupó Panamericano Búfalos de Tuxtla, liderado por la profesora Alejandra Rojas.

El cierre del certamen dejó un sabor de éxito, con el compromiso de los organizadores de continuar trabajando para que en los próximos años la Gran Copa Berriozábal crezca en número de participantes, en proyección y en calidad.