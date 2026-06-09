Gran Copa Berriozábal supera expectativas

Con una participación superior a los 700 competidores, la Gran Copa Berriozábal 2026 se consolidó como uno de los eventos más importantes del Tae Kwon Do en el estado, al reunir a destacados exponentes de Chiapas y entidades vecinas en una intensa jornada deportiva celebrada el domingo.

El certamen, organizado por la agrupación Power Boys, convocó a academias, clubes y escuelas provenientes de diferentes municipios chiapanecos, además de delegaciones de Oaxaca y Veracruz, que respondieron de manera positiva a la invitación para formar parte de esta fiesta marcial.

Al término de las competencias, la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Interdisciplinario Tonalá se quedó con el campeonato por equipos gracias a una sobresaliente actuación de sus atletas en las diferentes modalidades convocadas. El segundo lugar correspondió a Búfalos & Club de Tuxtla Gutiérrez, mientras que IDEM, también de la capital chiapaneca, ocupó la tercera posición general.

En entrevista, el organizador del certamen y director de Power Boys, Obed Olán Hernández, expresó su satisfacción por la respuesta obtenida y destacó la presencia de instituciones provenientes de municipios como Tapachula, Tonalá, Comitán, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Tuxtla Gutiérrez y Jiquipilas, además de representantes de otros estados del país.

“Fue un gran evento. Asistieron escuelas de diferentes municipios de Chiapas, así como de Oaxaca y Veracruz. Estamos muy agradecidos con todos los entrenadores, atletas y padres de familia que confiaron en este proyecto”, comentó.

Actividades

Las acciones arrancaron desde temprana hora con las pruebas de motricidad, enfocadas en los atletas de menor edad. Posteriormente se desarrollaron las competencias de formas y combate, tanto con sistema convencional como con equipo electrónico, permitiendo que los participantes mostraran su preparación técnica y táctica.

Uno de los aspectos más destacados fue la utilización de petos electrónicos Daedo de última generación, herramienta usada en competencias oficiales y que permitió a los atletas vivir una experiencia cercana a la de eventos nacionales e internacionales.

Olán Hernández señaló que esta tecnología brinda una oportunidad importante para que los artemarcialista, especialmente los cintas negras, puedan adquirir mayor experiencia competitiva y medirse con rivales de gran nivel. Durante la jornada se observaron combates de alta intensidad, protagonizados por deportistas que cuentan con experiencia en campeonatos nacionales e incluso internacionales.

Respaldo

Asimismo, el organizador reconoció el respaldo recibido y agradeció a quienes se sumaron a la promoción del deporte y contribuir al desarrollo de actividades que benefician a la niñez y la juventud.