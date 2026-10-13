Gran Copa del Sol ya cuenta las horas

La cuenta regresiva para la tercera edición de la Gran Copa del Sol El Desafío de un Campeón ha comenzado. El próximo 24 de octubre, Playa del Sol, en el municipio de Tonalá, será el escenario de esta fiesta del Tae Kwon Do que reunirá a exponentes de diferentes municipios de Chiapas, así como de los estados de Oaxaca y Veracruz.

En conferencia de prensa, Juan Marcelino López Fúnez, director de la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Interdisciplinario de Tonalá y organizador del certamen, presentó la competencia y señaló que se encuentran prácticamente listos para recibir a las delegaciones participantes.

En el anuncio estuvo acompañado por Édgar Tony Abarca Cabrera, presidente nacional de Tae Kwon Do Panamericano; Walter Abarca Cabrera, titular de la Asociación de Deporte Escolar del Estado de Chiapas (Adech), y Sergio Cancino Monzón, director del Colegio de Árbitros, quienes respaldan esta justa deportiva.

Modalidades

El comité organizador contempla actividad en las modalidades de motricidad, formas y combate, esta última tanto con peto convencional como con peto electrónico para los competidores de cinta negra, con lo que se busca ofrecer un evento que permita a los participantes demostrar sus habilidades técnicas, su disciplina y su preparación sobre el tatami.

López Fúnez destacó que la Gran Copa del Sol contará con un nivel competitivo importante, debido a la presencia de atletas que han conseguido medallas en la Olimpiada Nacional y competencias internacionales, situación que representa una oportunidad para que los taekwondoínes midan sus capacidades con rivales de experiencia.

“Estamos ya contando las horas para nuestra tercera edición. Será una gran fiesta. Contaremos con un alto nivel competitivo, ya que asistirán medallistas de Olimpiada Nacional y medallistas internacionales; será un gran fogueo para todos”, expresó el organizador.

Competencia

Además del aspecto competitivo, el encuentro busca fortalecer la convivencia entre escuelas y asociaciones, así como brindar a los deportistas un espacio para continuar con su desarrollo, adquirir experiencia y poner a prueba el trabajo hecho durante sus entrenamientos.

El director de la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Interdisciplinario de Tonalá recordó que el torneo cuenta con el aval de la Asociación de Deporte Escolar del Estado de Chiapas y agradeció el respaldo de las autoridades municipales, la iniciativa privada y las familias que contribuyen a la organización de esta actividad.

De manera especial, reconoció el apoyo del presidente municipal de Tonalá, Manuel de Jesús Narcia Coutiño, así como el compromiso de los patrocinadores para que esta nueva edición se desarrolle de manera favorable. “Son parte fundamental para llevar a cabo nuestro evento, así como los padres de familia que nos apoyan con la logística”, puntualizó.

Finalmente, la organización invitó a escuelas y deportistas interesados en participar a solicitar informes comunicándose al número telefónico 9661028853, con la expectativa de que Playa del Sol se convierta en punto de reunión para una jornada de competencia, aprendizaje y promoción del Tae Kwon Do en la región.