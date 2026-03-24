Gran derbi tuxtleco en el campo del Tec

Las oncenas Pavones ADMC y Chifut protagonizaron un dramático empate (1-1) en la cancha del Nido del Tecnológico de Monterrey, en el cierre de la jornada 26 del grupo 2 de la Liga TDP.

Un choque que estuvo marcado por la intensidad y las condiciones adversas para los locales, quienes disputaron más de medio partido con un jugador menos tras la expulsión de José López desde el minuto 38, pero supieron resistir e incluso estuvieron cerca de llevarse la victoria en el tiempo regular.

Primer tiempo

Durante la primera mitad, Pavones mostró mayor iniciativa ofensiva, generando oportunidades principalmente con disparos de media y larga distancia.

Alex Manzano estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que se estrelló en el travesaño al minuto 30, mientras que el portero Gabriel Morales tuvo intervenciones oportunas para mantener el cero.

Sin embargo, al minuto 37, la expulsión de Jesús López por doble amonestación condicionó el desarrollo del encuentro.

Cierre con drama

En la segunda parte, el trámite fue equilibrado, con ambos equipos disputando la posesión y buscando generar peligro. Sin embargo, Pavones sorprendió al adelantarse al minuto 75, cuando Ramiro Robles aprovechó un rebote dentro del área tras un tiro de Jesús Ramírez. No obstante, al minuto 83, Joseph Soto igualó el marcador luego de capitalizar un rebote derivado de un disparo al poste.

En la definición por penales, el guardameta Gabriel Morales se convirtió en figura al detener dos cobros, asegurando el punto adicional para su escuadras. Con este resultado, Pavones acumula 33 unidades y se ubica en la posición 13, mientras que Chifut llegó a 45 puntos, colocándose en el sexto sitio, para mantenerse en la carrera por calificar a la Liguilla.