Gran fiesta con la Copa Gladiadores

Ocozocoautla de Espinosa vivió una auténtica fiesta deportiva con la quinta edición de la Copa Gladiadores 2026, certamen de Tae Kwon Do que reunió a más de mil competidores provenientes de diferentes municipios de Chiapas, además de delegaciones de Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

El auditorio municipal de Ocozocoautla fue escenario de una intensa jornada, en la que atletas de diferentes edades y categorías tuvieron la oportunidad de mostrar su preparación y sus habilidades en el área de combate.

Las actividades comenzaron con la modalidad de motricidad, para posteriormente dar paso a las formas en todas las categorías. Una vez concluidas estas pruebas, los participantes se concentraron en los combates, tanto en la modalidad de petos electrónicos como en el sistema convencional.

Inauguración

Uno de los momentos principales de la jornada fue la ceremonia de inauguración, efectuada antes del inicio de los combates y en la que se contó con la presencia de autoridades municipales y representantes de diferentes organismos deportivos.

En el acto estuvieron la presidenta municipal de Ocozocoautla, Nidia Alejandra de los Santos; el presidente nacional de la Asociación de Tae Kwon Do Panamericano Chiapas, Édgar Tony Abarca Cabrera; el presidente de la Asociación de Deporte Escolar de Chiapas, Walter Abarca Cabrera, y el organizador de la Copa Gladiadores, Maxwell Starling Vallejo.

En su participación, Vallejo destacó el trabajo hecho para consolidar una nueva edición del certamen y agradeció especialmente a los entrenadores y padres de familia por el respaldo brindado a los competidores. “Es un evento en el que cuidamos muchos detalles; la medalla, la playera y la imagen de la Copa son para enaltecer la cultura zoque. Agradezco también a nuestro ‘staff’, que hace que sea un torneo ordenado y ágil”, señaló.

Resultado

En el apartado de resultados por escuelas, Panamericano Interdisciplinario Tonalá consiguió quedarse con el campeonato general de la quinta edición, después de una destacada actuación de sus integrantes en las diferentes modalidades.

El segundo lugar correspondió a IDEM, mientras que Búfalos Team completó el podio al ubicarse en la tercera posición de la clasificación por escuelas. La competencia también reconoció a las delegaciones participantes por estados. En este sector, Panamericano Veracruz se quedó con el primer puesto, en tanto que el representativo de Tabasco ocupó el segundo.

Oaxaca terminó en el tercer lugar y Yucatán se ubicó en cuarto, completando así las primeras posiciones de la clasificación estatal de esta edición. Más allá de los resultados deportivos, la Copa Gladiadores permitió reunir durante una jornada a atletas, entrenadores y familias, quienes acompañaron las actividades y contribuyeron al ambiente que se vivió dentro y fuera del área de competencia.

Para el comité organizador, uno de los principales objetivos fue mantener la identidad del evento y, al mismo tiempo, destacar elementos representativos de la cultura zoque mediante la imagen, la medalla y la playera oficial del torneo.

Finalmente, Maxwell Starling Vallejo agradeció el respaldo recibido del H. Ayuntamiento de Ocozocoautla, Grupo Camacho y empresas locales, cuyo apoyo permitió llevar a cabo nuevamente este encuentro deportivo.