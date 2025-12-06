Gran final de la Liga Dominical Amateur

La Liga Dominical Amateur vivirá este domingo uno de sus capítulos más esperados con la celebración de la gran final del torneo, un duelo que enfrentará a Betoneta y Máquina FC en la cancha principal de Ciudad Universitaria de la Unicach. El compromiso está programado para el domingo a las 16:00 horas y se espera una gran respuesta de la afición, que ha acompañado de manera constante el desarrollo de la competencia dominical.

Betoneta llega al encuentro decisivo después de sostener una campaña sólida, marcada por un estilo disciplinado y un orden defensivo que le permitió sortear partidos complejos en las fases previas. Su capacidad para controlar los tiempos y aprovechar jugadas elaboradas ha sido uno de los factores que los instaló en esta instancia, en la que buscarán coronar su temporada con un título muy anhelado.

Por su parte, Máquina FC arriba motivado tras una Liguilla en la que mostró contundencia y un ataque dinámico. Su ofensiva, una de las más productivas del certamen, ha sido determinante en duelos clave, lo que convierte al equipo en un rival de alto riesgo. El club pretende mantener la intensidad que lo caracterizó durante toda la campaña para intentar inclinar la balanza a su favor en los 90 minutos.

El escenario de Ciudad Universitaria promete ser un punto de encuentro para familias, jugadores y aficionados que suelen dar un toque especial a estos partidos definitorios. La expectativa se centra en el choque de estilos: la solidez y constancia de Betoneta frente a la velocidad y propuesta ofensiva de Máquina FC, ingredientes que anticipan una final intensa y pareja.

La Liga Dominical Amateur cerrará así una edición más del certamen, con la certeza de que el nivel competitivo continúa en ascenso y que la final de este domingo podría convertirse en una de las más recordadas por la comunidad futbolera local.