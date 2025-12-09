Gran Malinis avanza a la final

Gran Malinis aseguró su boleto a la final del Torneo Interno Médica Mavel después de imponerse por 3-1 a Talacheros en una semifinal marcada por intensidad, buen ritmo y un cierre contundente. El equipo confirmó su papel de protagonista al ejecutar un planteamiento ofensivo que rompió el orden defensivo rival y lo catapultó directamente al juego por el título.

El duelo, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Preparatoria Número 2, comenzó con un ritmo parejo, aunque Gran Malinis mostró pronto su intención de tomar el control del partido. Sus llegadas fueron más constantes y con mayor claridad, lo que obligó a Talacheros a replegarse. La presión surtió efecto cuando Leonardo Lara apareció para abrir el marcador con una definición precisa que desató los primeros festejos en la cancha.

Talacheros intentó responder mediante transiciones rápidas, pero la zaga de Malinis se mantuvo firme y evitó cualquier sorpresa. En pleno dominio, Leonardo Lara volvió a hacerse presente con un segundo gol que inclinó aún más la balanza. Talacheros descontó más tarde con una jugada a contragolpe, pero no fue suficiente para cambiar la historia del encuentro.

Gran Malinis selló su clasificación gracias a un tercer tanto de Leonardo Lara, quien firmó una noche brillante con su triplete. A él se sumó un aporte clave de Ángel, autor del otro gol que consolidó el triunfo y aseguró el pase a la final. La ofensiva mostró sincronía y determinación, cualidades que han caracterizado a este conjunto durante toda la competencia interna.

Con este resultado, Gran Malinis se convierte en el primer finalista y deberá esperar al ganador del duelo entre Doble Z y Lomecan FC, que disputarán la segunda semifinal. La gran final está programada para este jueves, un partido que promete emociones y un cierre vibrante para este torneo.