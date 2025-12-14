Gran Malinis se consagra en penales

El Torneo Interno Médica Mavel llegó a su fin con una jornada memorable celebrada en las instalaciones de la Preparatoria Número 2, donde más de mil estudiantes se dieron cita para presenciar los encuentros decisivos de un certamen que se distinguió por el entusiasmo, la competitividad y la sana convivencia entre los participantes.

Desde el arranque del día, el ambiente fue de auténtica fiesta deportiva, con tribunas repletas y constantes muestras de apoyo para los equipos protagonistas de las finales. El primer compromiso en disputarse fue el de tercer lugar, en el que Brazzers y Talacheros ofrecieron un partido intenso y equilibrado, digno de una instancia definitiva.

Estas escuadras protagonizaron un ir y venir constante, con llegadas claras en ambas porterías. Brazzers logró imponerse con marcador de 3-2, resultado que se definió en los últimos minutos, reflejando el alto nivel de entrega y la tensión que se mantuvo hasta el silbatazo final.

Final de Copa

Posteriormente, se llevó a cabo el duelo correspondiente al campeonato de Copa, donde Los Capos mostraron su jerarquía desde los primeros minutos. Con un planteamiento sólido y contundente, derrotaron por 4-0 a Halcones para adjudicarse el título de Plata, controlando el desarrollo del juego y capitalizando sus oportunidades frente al arco rival.

La atención principal de la jornada se centró en la gran final del torneo, el encuentro más esperado por la comunidad estudiantil, que puso frente a frente a Gran Malinis y Lomecan FC. El partido no defraudó y se convirtió en un choque vibrante, cargado de intensidad y emociones de principio a fin.

Gran final

El juego tuvo dos grandes protagonistas: Santiago, por parte de Lomecan FC, y Emilio Lara, representando a Gran Malinis. Ambos jugadores se encargaron de anotar dos goles cada uno, liderando a sus escuadras y manteniendo la igualdad en el marcador durante el tiempo reglamentario, lo que obligó a definir al campeón desde el punto penal.

En la tanda definitiva, Gran Malinis mostró mayor contundencia al convertir sus tres disparos, mientras que Lomecan FC falló su primer cobro, situación que inclinó la balanza y selló el triunfo de 3-1 en penales a favor de Gran Malinis, que de esta manera se proclamó campeón del Torneo Interno Médica Mavel.

La organización destacó la respuesta del alumnado y el comportamiento ejemplar de los equipos, subrayando que este tipo de eventos fortalecen el deporte, la integración y el espíritu competitivo dentro de la comunidad educativa.