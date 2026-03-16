Gran participación en la 10ª Carrera Fray Matías

Con una destacada participación de corredores y un ambiente completamente familiar, se celebró con éxito la 10ª Carrera Fray Matías de Córdova, evento atlético recreativo que reunió a 350 participantes en Tuxtla Gutiérrez, quienes se sumaron a esta actividad deportiva que tuvo como objetivo fomentar la activación física y la convivencia entre estudiantes, padres de familia y profesores.

La competencia se realizó sobre una distancia de cinco kilómetros, teniendo como punto de salida la zona de Caña Hueca, mientras que la meta se instaló en las instalaciones de la Escuela Primaria Fray Matías de Córdova, lugar donde los corredores concluyeron el recorrido entre aplausos y muestras de apoyo por parte de los asistentes.

Desde temprana hora, los participantes comenzaron a concentrarse para formar parte de esta tradicional actividad que con el paso de los años se ha convertido en una de las celebraciones deportivas más representativas de la institución educativa. Niños, jóvenes y adultos formaron parte del recorrido, destacando el carácter recreativo de la prueba.

Medalla conmemorativa

Uno de los aspectos más destacados del evento fue que todos los participantes recibieron una medalla conmemorativa al cruzar la meta, reconociendo así el esfuerzo y entusiasmo mostrado durante la jornada. Además, cada corredor contó con número oficial, playera del evento, asistencia vial durante el trayecto, puntos de hidratación y abastecimiento al finalizar el recorrido.

A lo largo del trayecto, los corredores pudieron disfrutar de un ambiente lleno de entusiasmo, acompañado por familiares, maestros y compañeros que alentaron a los participantes durante los cinco kilómetros de la ruta. El evento se desarrolló en orden y con una gran respuesta de la comunidad escolar.

Al finalizar la carrera se realizaron diversas rifas entre los asistentes, lo que permitió cerrar la jornada con un ambiente festivo donde los participantes pudieron convivir y compartir la experiencia vivida durante la actividad.

La directora de la institución, Marilú Sarmiento, expresó su satisfacción por la respuesta obtenida en esta décima edición, resaltando el entusiasmo de los corredores y el respaldo de los profesores que impulsaron la participación de los estudiantes.

“Estamos muy felices por la gran participación que tuvimos en esta carrera. Ver a nuestros alumnos, padres de familia y profesores involucrados en una actividad deportiva como esta nos llena de orgullo. Agradecemos mucho el apoyo de toda la comunidad escolar que hizo posible esta décima edición”, señaló.

Asimismo, destacó que este tipo de eventos permiten fortalecer los valores del deporte, además de fomentar hábitos saludables entre los estudiantes.

La 10ª Carrera Fray Matías de Córdova reafirmó así su importancia dentro de las actividades recreativas de la escuela, consolidándose como un evento que promueve la convivencia, el deporte y la integración de la comunidad educativa.