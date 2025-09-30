Gran regreso de la Copa Gladiadores 2025

El auditorio municipal de Ocozocoautla se convirtió en el epicentro del Tae Kwon Do estatal con la celebración de la Copa Gladiadores 2025, que marcó su regreso triunfal después de varios años de ausencia. Con más de 800 competidores provenientes de distintos municipios de Chiapas y del estado de Tabasco, el evento se consolidó como uno de los torneos más importantes de la disciplina en la región.

Desde temprana hora, las gradas lucieron repletas de familias, entrenadores y aficionados que se dieron cita para apoyar a sus atletas y vivir una jornada llena de emociones. La organización estuvo a cargo de Maxwell Starling Vallejo, director de Panamericano Gladiadores, quien agradeció la respuesta de las academias y asociaciones que hicieron posible este magno encuentro.

“Estamos muy contentos por el regreso de la Copa Gladiadores. Iniciamos con competencias de motricidad para los más pequeños, posteriormente tuvimos la modalidad de formas y cerramos con los combates, donde se utilizaron petos convencionales y electrónicos. Ha sido una verdadera fiesta para el Tae Kwon Do chiapaneco”, expresó Starling Vallejo visiblemente emocionado.

Gran convocatoria

El organizador detalló que la convocatoria fue amplia, logrando reunir a escuelas de municipios como Berriozábal, Jiquipilas, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Villaflores, Villa Corzo, Comitán de Domínguez, Tuxtla Gutiérrez y Tonalá, además de la destacada participación de academias provenientes de Tabasco. “Agradecemos profundamente a los padres de familia y entrenadores, porque sin su compromiso este evento no habría sido posible”, señaló.

La ceremonia de inauguración fue encabezada por Maxwell Starling, quien estuvo acompañado de importantes figuras del deporte, entre ellos Édgar Tony Abarca Cabrera, presidente nacional de Tae Kwon Do Panamericano; Walter Abarca Cabrera, presidente de la Asociación de Deporte Escolar de Chiapas; Carlos Fernando Zebadúa, director del deporte municipal de Ocozocoautla y la regidora Alejandra de los Santos. La presencia de estas autoridades destacó el respaldo i hacia la disciplina y el evento.

Uno de los momentos más especiales fue una presentación artística de imitaciones que sorprendió y divirtió al público, arrancando sonrisas y aplausos, lo que añadió un toque diferente a la jornada competitiva.

Ambiente soñado

Las competencias se llevaron a cabo en un ambiente de gran nivel técnico, demostrando la preparación y disciplina de los atletas. El certamen se dividió en distintas etapas, comenzando con la motricidad, donde los más pequeños mostraron sus primeras habilidades, seguido por la modalidad de formas y culminando con los combates, que generaron la máxima emoción entre los asistentes.

Al final de la jornada se realizó la ceremonia de premiación por equipos. Panamericano Team Calzada, bajo la dirección del profesor Mauro Trujillo, se coronó como campeón absoluto del torneo, reafirmando su calidad y constancia dentro del Tae Kwon Do chiapaneco. El segundo lugar fue para Panamericano Leones de Cintalapa, mientras que la tercera posición la ocupó Panamericano Leones de Jiquipilas.