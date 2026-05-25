Gran respuesta en la Carrera del Estudiante

Con una participación de mil 790 corredores, la Carrera del Estudiante 2026 se convirtió en una auténtica fiesta deportiva para la juventud chiapaneca, reuniendo a estudiantes, atletas y familias completas en el corazón de Tuxtla Gutiérrez para celebrar el deporte, la convivencia y los hábitos saludables.

La competencia fue organizada por el Instituto de la Juventud) con el respaldo del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, consolidándose como uno de los eventos atléticos más concurridos del año en la capital del estado.

Desde muy temprano, los participantes comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del parque Central para formar parte de esta tradicional carrera, que reunió a estudiantes provenientes de diversas universidades, instituciones educativas y municipios de Chiapas. La respuesta de la ciudadanía fue positiva, reflejando el interés que existe entre las nuevas generaciones por sumarse a actividades que promueven el bienestar físico y la sana convivencia.

Recorrido

La salida se efectuó en la zona de la avenida Central y calle Central, a un costado del parque Central. Posteriormente, los corredores avanzaron sobre el bulevar Belisario Domínguez hasta conectar con el Anillo Periférico, concluyendo el recorrido en las inmediaciones del Puente de Colores. Debido al desarrollo de la prueba, autoridades municipales implementaron un operativo especial de seguridad y cierres temporales para proteger a los participantes durante todo el trayecto.

Ganadores

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la definición de los ganadores absolutos. En la rama varonil, Osmar Uriel Cruz Penagos demostró un gran ritmo de competencia para quedarse con el primer lugar general, imponiéndose al resto de los contendientes tras una destacada actuación. Por su parte, Karla Díaz Liévano conquistó el sitio de honor en la rama femenil, confirmando su calidad atlética y una excelente preparación para esta exigente prueba.

La categoría juvenil de 12 a 17 años también ofreció actuaciones sobresalientes. Domingo Espinoza fue el ganador en la rama varonil luego de completar una sólida carrera de principio a fin, mientras que Karla Escobar se adjudicó el primer lugar femenil, sobresaliendo entre las participantes de su división.

Como parte de los incentivos preparados por la organización, los primeros mil corredores que cruzaron la meta recibieron una medalla conmemorativa, reconocimiento que incrementó la emoción de la competencia y premió el esfuerzo realizado por los participantes a lo largo del recorrido.