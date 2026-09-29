Gravity Bars celebra su octavo aniversario

El evento se desarrolló con la participación de atletas divididos en las categorías Intermedio y Avanzados, quienes pusieron a prueba su fuerza, resistencia y capacidad para mantener el rendimiento durante diferentes ejercicios y circuitos diseñados de acuerdo con el nivel de competencia.

En la categoría Intermedio, las pruebas estuvieron enfocadas en patrones de movimiento básicos de la calistenia, con el objetivo de encontrar al atleta más completo. Los participantes tuvieron que enfrentar ejercicios de Pull Up, Push Up, sentadillas libres y burpees, realizando el mayor número de repeticiones posible durante dos minutos en cada prueba.

La competencia permitió observar distintas capacidades entre los participantes, quienes tuvieron que administrar su esfuerzo a lo largo de las cuatro pruebas para mantenerse competitivos hasta el final.

Ganadores

En la rama femenil, Mirna Rodríguez, representante de Gravity Bars Norte, consiguió el primer lugar para convertirse en la ganadora de la categoría Intermedio. El segundo puesto correspondió a Fátima Barrientos, de HZ Calisthenics, mientras que Mariana Estrada, de Gravity Bars, completó el podio en la tercera posición.

En la rama varonil de la misma categoría, Iván Armando Vázquez, de Barras Coita, se quedó con el primer lugar. Max Albores, representante de Avec Training, obtuvo la segunda posición y Alejandro Vargas, de Street Workout, consiguió el tercer puesto.

Avanzados

La jornada también contó con la categoría Avanzados Varonil, destinada a atletas que enfrentaron ejercicios de mayor dificultad mediante formatos de circuito de resistencia. En esta división, los competidores tuvieron que combinar diferentes movimientos y mantener un alto nivel de exigencia física para completar las pruebas.

Jorge Rabelo, representante de R Center Tabasco, terminó en el primer lugar de la categoría Avanzados Varonil, seguido por Alan Ovando Chanona, de Barras Coita, quien obtuvo la segunda posición. Freddy Pérez, de Avec Training, completó el podio al quedarse con el tercer puesto.

Además del componente competitivo, la celebración representó un punto de encuentro para practicantes de esta disciplina que acudieron desde diferentes puntos de la región. La participación superó las 50 personas, con atletas provenientes de gimnasios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla y San Fernando, así como de Huimanguillo, Tabasco.

De esta manera, Gravity Bars conmemoró ocho años de actividad con una jornada dedicada a la calistenia y a la resistencia, reuniendo a atletas de diferentes niveles y espacios de entrenamiento en una competencia que puso a prueba fuerza, técnica, condición física.

El evento permitió además fortalecer la convivencia entre comunidades dedicadas a la calistenia, al reunir en un mismo escenario a representantes de distintos gimnasios.