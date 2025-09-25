Gremio es el nuevo tricampeón

La Liga Champions 7 Tuxtla celebró una gran final llena de intensidad y pasión, disputada en las canchas de Caña Hueca, donde el equipo Gremio reafirmó su dominio al vencer 4-2 a Aceros, conquistando así el tricampeonato de este certamen que reúne a los mejores equipos de la ciudad.

Desde el silbatazo inicial, ambos conjuntos mostraron su mejor versión. Gremio, con su característico estilo ofensivo y toques precisos, buscó imponer condiciones desde el arranque, mientras que Aceros respondió con orden defensivo y velocidad en los contragolpes. El ambiente en las gradas era inmejorable, con las porras alentando a cada uno de los equipos y viviendo una auténtica fiesta del Futbol 7.

El marcador se abrió temprano cuando Luis “El Rayo” Méndez aprovechó un pase filtrado para definir con potencia y poner el 1-0 a favor de Gremio. El tanto encendió el partido y obligó a Aceros a adelantar líneas en busca del empate. Sin embargo, la presión de Gremio continuó y, al minuto 15, Carlos Domínguez amplió la ventaja con un disparo cruzado que dejó sin posibilidades al arquero rival.

Aceros no bajó los brazos y encontró su recompensa antes del descanso. Javier “La Fiera” Ramírez recortó distancias con un remate de cabeza tras un tiro de esquina, colocando el marcador 2-1 y devolviendo la esperanza a su equipo de cara a la segunda mitad.

Cierre de ensueño

En la parte complementaria, Gremio mostró su experiencia en finales. Con toques rápidos y precisión en los pases, logró anotar el tercer gol gracias a Pedro Villalobos, quien aprovechó un rebote dentro del área para empujar la pelota al fondo de las redes. Aceros reaccionó inmediatamente y volvió a acercarse con un golazo de Miguel Paredes, que con un disparo desde larga distancia puso el 3-2 y desató la emoción en la tribuna.

En los minutos finales, Aceros se lanzó con todo al ataque, pero la defensa de Gremio se mantuvo firme. Ya en tiempo agregado, Eduardo “Lalo” Hernández sentenció el encuentro con una definición precisa que selló el 4-2 definitivo, desatando la celebración de jugadores y aficionados.

Al término del partido, la organización entregó reconocimientos especiales. Víctor Álvarez fue galardonado como máximo goleador del torneo, gracias a su constancia y efectividad frente al arco durante toda la competencia.

Con este resultado, Gremio no solo se consagra tricampeón, sino que reafirma su hegemonía en la Liga Champions 7 Tuxtla, cerrando una edición que se caracterizó por el compañerismo, competitividad y el amor por el Futbol.