Grillos FC domina a Los Alcohólicos: 9-3

Grillos FC dio un golpe de autoridad sobre la mesa al apabullar 9 goles a 3 a su similar de Los Alcohólicos, en partido de la Fecha 4 del Torneo Héroes Bonampak, efectuando en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Giovani Ramírez se llevó todos los reflectores al marcar ocho dianas del lado de los insectos, mientras que Romeo Rodríguez puso la cereza en el pastel con otro tanto; por los bebedores descontaron Dereck Burgos, Félix Medina y César Ruiz.

Tres goleadas de 7 a 1

En más acciones de la cuarta jornada, Brasil FC bailó samba frente a la Juventus, a la que le propinó una goleada de 7-1.

Leonardo Hernández fue la figura del duelo con cuatro dianas, mientras que Víctor Fuentes aportó un doblete y con un tanto figuró Jaime Camacho; del lado rival el gol de la honra lo hizo Oliver Sol.

Por su parte, Justo Abogado FC dictó sentencia condenatoria sobre Jaguares FC, al que también goleó 7-1.

Jhon Díaz se despachó con la cuchara grande por parte de los licenciados, al marcar seis tantos, mientras que Emiliano Ramírez hizo el otro gol; del lado felino el único tanto fue obra de Javi Barrientos.

El cuadro de Ambulancias Colibrí FC también se impuso por marcador de 7-1 al Santa Cruz, victoria encabezada por Ángel Mata con un doblete, mientras que los otros goles fueron obra de Ángel Hernández, Josué Gómez, Carlos Márquez, Flavio Pérez y Julio Ozuna; por su adversario anotó Víctor Velasco.

Otros resultados

La emocionante sesión se completó con otro par de encuentros, destacando el triunfo de Ice Cars FC por 6 goles a 4 sobre Peña FC.

Orlando Martínez encabezó el triunfo del cuadro automotriz con un doblete, mientras que Gustavo Gómez, Juan Ruiz y Marcelo Clemente completaron la cuenta. Por su rival descontaron Ameth Vargas (“) y Eduardo Vázquez.

Finalmente, Impresos Tuxtla superó 5-3 a DTS 2.0, con dobletes de Cristian Sanger y Bryan Narváez, mientras que Eli López hizo el otro tanto; por su adversario, Víctor Durán anotó un ‘hat-trick’.