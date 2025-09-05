Grillos FC implacable: golea 11-1 a Jaguares

Grillos FC inició con el pie derecho su participación en el 9º Torneo Héroes Bonampak de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque al golear por 11-1 al debutante Jaguares FC. El duelo estelar de la primera jornada se disputó en el parque del Oriente.

El cuadro de Grillos, que fue uno de los grandes animadores de la pasada temporada, arrancó de la mejor forma el nuevo torneo, con un contunden triunfo que reafirma sus intenciones de alcanzar el título de campeones que por muy poco se les negó hace apenas unas semanas.

Para dar mayor realce a su primer triunfo se presentó una de las actuaciones individuales más sobresalientes de las últimas ediciones del popular campeonato capitalino, ya que Giovani Ramírez anotó los once goles de su club. Del lado felino, el de la honra lo consiguió Javi Barrientos.

Brasil FC estrenó su corona

También tuvo una gran presentación el conjunto de Brasil FC, que lidera Darinel Penagos, el cual ganó por idéntico resultado de 11-1 frente a su similar del DTS 2.0.

El goleador Leonardo Hernández fue la gran figura de los flamantes campeones del reciente Torneo de Copa, al marcar ocho dianas, mientras que José Francisco Penagos, Víctor Fuentes y Jaime Camacho completaron la cuenta. Del otro lado el único gol lo hizo Víctor Damián.

Más resultados dela fecha 1

Otro de los equipos que en los últimos tiempos se han colocando entre los aspirantes al título, Ice Cars FC, también tuvo un estreno triunfal, tras superar por 5-4 a Juventus.

Mario Conde lideró los esfuerzos del cuadro vencedor con un doblete, mientras que el resto de los goles fue obra de Gustavo Gómez, Brandon Barrios y Orlando Martínez. Por la Juve marcaron Oliver Sol (2), Rodrigo Chacón y Giovani Sol.

Por otra parte, Justo Abogado FC dictó sentencia condenatoria al Santa Cruz, al que superó por 5-1 con dianas de Jorge Morales, Diego Cárdenas, Erick Hernández, Marcos Santiago y Luis Abarca. El de la honra del rival lo anotó Ramiro Molina.

Además, Ambulancias Colibrí FC derrotó a Peña FC con marcador de 4 goles a 2. Por los emplumados acertaron Martín Clemente (2), Carlos Márquez y César Gallegos. Por su oponente los dos tantos fueron de Pablo Peña.

Finalmente, es oportuno recordar que las escuadras de Alcohólicos e Impresos Tuxtla tuvieron descanso en la primera fecha, y falta confirmar la participación de otros clubes como Lobos FC, el vigente campeón de este torneo.