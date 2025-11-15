Grillos FC no tuvo piedad contra DTS 2.0

En un alarde poder, Grillos FC arrolló 12-2 a DTS 2.0, en la mayor sorpresa de la Fecha 10 del Torneo Héroes Bonampak, con sede en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

El popular campeonato que organiza la Liga Guerrero Zoque vivió además una jornada que queda para el recuerdo particular del jugador, Giovani Ramírez, quien marcó 11 de los 12 goles para los insectos, mientras que el otro tanto fue de Ulises Domínguez. Del lado rival, Juan Durán cargó con el peso del equipo y fue el autor de sus dos anotaciones.

De esta forma, Grillos FC llega a siete victorias en la temporada —a cambio de tres derrotas— apretando por los primeros lugares de la clasificación en plena recta final del certamen.

Otros resultados

La otra gran sorpresa de la jornada fue la derrota para el líder general, Brasil FC, por 11 goles a 7 a manos de Impresos Tuxtla.

La victoria tuvo como figura a Bryan Narváez, quien anotó seis dianas, mientras que Cristian Gutiérrez se despachó con un ‘hat-trick’ y Andrés Hernández aportó un doblete.

Por los brasileños, Erick Estrada y Jonathan Hernández anotaron sendos tripletes, mientras que Francisco Penagos hizo el otro gol.

Continuando con los marcadores rompe-quinielas, Ambulancias Colibrí FC superó con autoridad al Ice Cars FC, al son de 10 goles contra 5.

El esfuerzo se vio repartido en siete anotadores para las aves de la salud, que fueron: Carlos Márquez (2), César Ozuna (2), Alexis Cervantes (2), Jesús Cervantes, Josué Gómez, Ángel Hernández y Kevin Burgos. Por el cuadro automotriz, Brandon Barrios y Mario Conde registraron dobletes, en tanto que Gabriel Megchun hizo un gol.

Empate y por default

La única igualada de esta Fecha 10 fue el 4-4 que registraron Peña FC y Juventus FC. Por los primeros anotaron Eduardo Hernández (2), Emmanuel Sánchez y Brandon Ceballos, mientras que por su rival lo hicieron Josué Balcázar (2), Uriel Hernández y Sergio Trujillo. Pese al empate, Peña FC tuvo una mayor recompensa que su oponente, al llevarse un punto extra al ganar una tanda de penales posterior, por marcador de 3 a 2.

Por su parte, Alcohólicos sumó tres puntos sin despeinarse, al ganar por default (3-0) al Santa Cruz, rival que no se presentó en tiempo y forma al compromiso programado por la Liga Guerrero Zoque.

Finalmente, en esta jornada los únicos equipos que no vieron actividad —al tocarles descanso— fueron Jaguares FC y Justo Abogado.