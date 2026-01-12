Grupo 2 cierra el Torneo del Sol con victoria

La Selección del grupo 2 concluyó su participación en el torneo del Sol con triunfo de 2-1 ante su similar del grupo 6, en duelo correspondiente a la tercera jornada de la fase preliminar, disputado en la cancha uno de la Federación Mexicana de Futbol, en Toluca, Estado de México.

El resultado incluyó anotación del chiapaneco Brayan Álvarez Ruiz y una destacada presencia de talento chiapaneco en la alineación inicial: Diego Escobar Andrade y Óscar Domínguez Molina, de Lechuzas UPGCH; Bryan Camacho Sánchez, capitán del equipo, y Giovanni Cruz Ramírez, ambos de Pavones ADMC; Antonio Fuentes Trujillo, de Huracanes y Brayan Álvarez Ruiz, de Chifut, siendo este último autor del segundo gol al minuto 19.

El conjunto dirigido por el técnico Alexis López (Cruz Azul Lagunas) y Carlos “Cuba” Ruiz (Lechuzas), tuvo un desempeño de menos a más pues inició con una derrota (0-4) ante el grupo 15 y de manera posterior empató (0-0) contra la selección grupo 11; pese a ello, terminó en el 2° lugar del grupo C con cuatro unidades.

Liévano continúa en el torneo

El otro jugador chiapaneco que continuará su participación en el certamen nacional es Francisco Medina Liévano (Lechuzas UPGCH), quien jugará la segunda fase del torneo del Sol a partir de este lunes 12 de enero. Sus rivales en la ronda de grupos serán la Selección Nacional de Guatemala Sub 17, la Selección Sector Amateur 2 y la Selección grupo 8 de la Liga TDP.