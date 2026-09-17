Grupo Galco y Costa Verde, por el campeonato

La Liga Palapa Fut 7 tendrá este viernes una jornada de definición con la gran final de la categoría veteranos master, en la que Grupo Galco y Costa Verde se enfrentarán por el campeonato.

El encuentro está programado para las 21:00 horas en las instalaciones de Ultrasport, escenario que recibirá el último duelo de una competencia que llega a su momento más importante con dos equipos que pelearán con todo para quedarse con el título.

Grupo Galco y Costa Verde llegan a esta instancia después de superar las diferentes etapas del torneo y conseguir su lugar en el partido que definirá al nuevo campeón de la categoría.

La final representa el cierre de un certamen en la que los equipos participantes buscaron avanzar jornada tras jornada hasta colocarse entre los protagonistas. Ahora, ambos conjuntos tendrán frente a ellos el último compromiso.

El duelo está programado para disputarse este viernes 18 de septiembre. La sede será Ultrasport, donde jugadores y aficionados se reunirán para vivir la jornada que pondrá punto final a la competencia.

La organización informó que el partido por el campeonato será transmitido en vivo a través de Facebook Live, por lo que la afición podrá seguir las acciones desde cualquier lugar.

Con el título en juego, Grupo Galco y Costa Verde tendrán la oportunidad de cerrar su participación con el trofeo de veteranos master. El balón comenzará a rodar a las 21:00 horas y al término del encuentro se conocerá al equipo que levantará la copa.