Grupo Top mantiene viva pelea por títulos

Escudería Grupo Top salió de la décima fecha de Nascar México Series con resultados que mantienen a sus pilotos en la disputa dentro del Chase, luego de la jornada celebrada en el Óvalo Aguascalientes México.

Irwin Vences llevó el auto 46 hasta el tercer puesto de la Aguascalientes El Gigante de México 170, luego de una carrera en la que avanzó de manera progresiva y administró combustible en las vueltas finales.

“Fue una carrera muy en verde, con mucha estrategia. Al final tuvimos los nervios de saber si podíamos pasar una vuelta más o no con la gasolina”, recordó Vences.

El podio le permitió mantenerse en la tercera posición del Chase con 2,047 puntos, antes de la fecha doble programada para los días 17 y 18 de octubre en Mérida.

“Hay mucho que trabajar, hay que seguir desarrollando el auto y estoy seguro de que podemos llegar a Mérida con un ‘performance’ importante para pelear el campeonato”, agregó.

Richards rescata puntos valiosos

Emiliano Richards tuvo un inicio prometedor con el auto 20, llegando a liderar vueltas y quedarse con la victoria en el “stage”. Sin embargo, una llanta ponchada durante bandera verde modificó por completo su carrera y lo relegó en el clasificador.

El piloto terminó en el puesto 21 general y séptimo entre los participantes de Challenge Series. “Difícil empezar el Chase así: una llanta ponchada en bandera verde nos hizo perder la carrera. Lideramos vueltas y ganamos el stage; vuelta a la página para reponernos en Mérida”, señaló Richards.

Con 1,042 puntos, Emiliano se mantiene segundo en Challenge, a solo 13 unidades del liderato, por lo que la próxima doble jornada será determinante para sus aspiraciones.