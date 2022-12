Guzmán ya es refuerzo de las Chivas

Fue una buena Navidad para los aficionados de las Chivas, ya que les llegó el presente que tanto esperaban: Víctor Guzmán fue oficializado como refuerzo del Rebaño Sagrado.

El Guadalajara anunció en sus redes sociales el fichaje de Guzmán, quien fue una de las piezas claves para que los Tuzos lograran el título del Apertura 2022 ante Toluca. En la dinámica que realizó el Rebaño para anunciar al volante ofensivo mexicano, trascendió que portará el dorsal 5 en esta que será su vuelta al Rebaño Sagrado.

No hay medias tintas con el “Pocho”, quien llega al Guadalajara para triunfar, porque quiere que su nombre quede inscrito en la historia del club. “Sabemos lo que representa esta institución, y no podemos permitirnos ese tipo de cosas (no clasificar directo a la Liguilla). Tenemos que hacerlo sí o sí y buscar el campeonato; para eso se está formando este equipo”, dijo.

Guzmán precisó que el Guadalajara sigue siendo atractivo para cualquier jugador mexicano que quiera hacer historia y ahora estará cumpliendo un sueño, regresar al equipo que lo vio nacer futbolísticamente, porque en algún momento llegó a pensar que jamás lo haría.