Guardianas, bicampeonas del Open Fast Pitch

En una final digna de campeonato, las Guardianas de Yucatán se proclamaron bicampeonas del 5º Open Chiapas Fast Pitch de Softbol Femenil, luego de imponerse por 4-1 a las Monarcas de Minatitlán en el diamante de Caña Hueca, escenario que albergó durante el fin de semana la intensa actividad de este certamen que reunió a los mejores equipos del sureste mexicano.

El cuadro yucateco llegó a esta edición con el firme objetivo de defender el título conseguido el año pasado, y lo logró con una actuación sólida de principio a fin. Desde la fase regular mostraron su poder ofensivo y la gran coordinación de su defensiva, superando a Lobas, Artemisas y la Selección Chiapas, tres escuadras que no pudieron contener el ritmo de las campeonas. Su única derrota fue precisamente ante las Monarcas, lo que aumentó el sabor de revancha de cara a la gran final.

Eliminación directa

Ya en los compromisos de eliminación directa, las Guardianas fueron contundentes. En los cuartos de final despacharon sin complicaciones a su rival con un picheo dominante y una ofensiva que castigó cada error defensivo. Pero sería en semifinales frente a Vaqueras de Coatzacoalcos en las que vivirían uno de los encuentros más exigentes del torneo.

El partido se convirtió en una verdadera batalla defensiva. Las entradas avanzaban y el marcador seguía inamovible (0-0), gracias al gran desempeño de las lanzadoras y al control táctico de ambas novenas. Fue hasta la última entrada cuando las Guardianas lograron romper el cerrojo, aprovechando una serie de batazos oportunos para anotar tres carreras decisivas que sellaron su pase a la final y dejaron fuera a unas aguerridas Vaqueras que pelearon hasta el último lanzamiento.

Con ese impulso, las bicampeonas llegaron motivadas al duelo por el título. Desde la primera entrada impusieron condiciones con un juego agresivo al bate y un picheo inteligente que neutralizó los intentos ofensivos de Monarcas. Las Guardianas abrieron el marcador y mantuvieron el control durante todo el encuentro, mientras que la escuadra veracruzana buscaba reaccionar sin éxito ante una defensa prácticamente impenetrable.

Campeonas

Al final, el marcador de 4-1 selló la victoria y el bicampeonato para las yucatecas, quienes celebraron sobre el diamante con el orgullo de haber conquistado nuevamente el Open Chiapas, demostrando que su nivel sigue siendo referencia en la región.

El certamen, que reunió a importantes delegaciones del sureste, volvió a consolidarse como una de las competencias más relevantes de Softbol femenil en el país. Su desarrollo en el parque Caña Hueca permitió vivir un ambiente familiar, lleno de energía y pasión deportiva, con gran respuesta del público que acompañó cada jornada.