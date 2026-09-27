Guaycuras destrona el invicto de Ocelotes

El campeón vigente del Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac), Guaycuras de la Paz, protagonizó la remontada de la noche en la Arena Universitaria al imponerse 87-73 a Ocelotes de la Unach.

La quinteta chiapaneca llegó al compromiso con una marca de siete triunfos consecutivos y sin conocer la derrota como local. Sin embargo, frente al actual monarca de la competencia tuvo su primera caída en casa; un encuentro en el que durante la primera mitad parecía inclinarse a favor de los universitarios.

Ocelotes tomó la iniciativa y consiguió cerrar los dos primeros periodos con ventaja de 48-45, mostrando capacidad para competir de tú a tú ante uno de los conjuntos protagonistas de la temporada. La diferencia de tres unidades mantenía abierto el encuentro al llegar al descanso.

Segunda mitad

Para la segunda mitad, Guaycuras modificó el rumbo del partido y comenzó a recortar la desventaja hasta darle la vuelta al marcador. El conjunto visitante encontró mejores respuestas ofensivas y terminó por tomar el control del encuentro para quedarse con la victoria por 87-73, una diferencia de 14 puntos.

El resultado significó el segundo tropiezo de Ocelotes en la campaña, además de poner fin a su paso perfecto en la Arena Universitaria. Antes del duelo, el conjunto de Tuxtla Gutiérrez presentaba una marca de 7-1, con siete victorias consecutivas y una diferencia de +131 puntos después de ocho partidos.

El arranque de temporada había colocado a los chiapanecos entre los equipos con mejor desempeño de la Región 4. En sus ocho compromisos previos, Ocelotes registraba un promedio de 84.1 puntos por encuentro y una diferencia media de +16.4 unidades.

Ofensiva

Entre sus principales referentes ofensivos aparece Mareng Gatkuoth, quien antes de esta serie acumulaba 120 puntos en seis partidos oficiales, para un promedio de 20 unidades por encuentro y 21 triples convertidos.

Guaycuras, por su parte, arribó a Tuxtla Gutiérrez con marca de 5-3 y una racha de tres triunfos. Su principal anotador hasta antes de la serie era Xavier White, con 178 puntos en ocho partidos y un promedio de 22.3 unidades por encuentro. Alex Williams aparecía como otro elemento destacado, con 150 puntos y 16 triples convertidos.

El triunfo permitió al campeón vigente demostrar nuevamente su capacidad para responder ante escenarios adversos. Después de encontrarse abajo 48-45 al medio tiempo, Guaycuras consiguió darle la vuelta al encuentro durante la segunda mitad y terminó llevándose un triunfo importante en territorio chiapaneco.