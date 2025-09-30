Guerreras celebra 10 años con Carrera

La asociación Guerreras con Fe y Esperanza cumple una década de labor ininterrumpida en apoyo a mujeres y familias que luchan contra el cáncer, y para conmemorar este importante aniversario llevará a cabo la 3ª edición de la Carrera Lucha contra el Cáncer el próximo domingo 5 de octubre a las 7:00 de la mañana, teniendo como salida el parque de la Mujer Soldado y meta en el parque del Oriente.

Durante la presentación oficial se dio a conocer que la Clínica de Rehabilitación Médica Clinimed dirigida por el doctor Mario Guirao, se une como aliado estratégico en la organización y desarrollo de esta justa deportiva. Esta colaboración busca fortalecer los esfuerzos en pro de la prevención y la atención integral de quienes enfrentan esta enfermedad.

Invitados especiales

En la mesa de honor estuvieron presentes Julio Aguilar, director deportivo de Pavones; Dalia, directora de la Escuela de Terapia Física; y Kenia Bravo, encargada de la logística de Guerreras con Fe y Esperanza. Todos coincidieron en que esta carrera no solo promueve la activación física, sino que también simboliza la esperanza y la unión de la comunidad en torno a una causa que toca a muchas familias chiapanecas.

El circuito de la competencia fue diseñado para brindar seguridad y accesibilidad a todos los participantes. La ruta iniciará en el parque de la Mujer Soldado, recorrerá la calle Artículo 123, continuará por el bulevar Fidel Velázquez hasta un punto de retorno en “U” y concluirá en el parque del Oriente. Este recorrido permitirá la participación tanto de corredores experimentados como de quienes se inician en este tipo de eventos, fomentando la inclusión y la convivencia familiar.

Categorías

La competencia contará con categorías en las ramas varonil y femenil. Se premiará a los tres primeros lugares de cada división, reconociendo el esfuerzo y dedicación de los atletas. Los organizadores esperan una nutrida asistencia de corredores provenientes de Tuxtla Gutiérrez y de municipios aledaños, fortaleciendo así la proyección regional del evento.

Entrega de kits

Para mayor comodidad de los competidores, la entrega de kits se llevará a cabo el viernes 3 y sábado 4 de octubre en la Casona del parque del Oriente. Los paquetes incluirán número de corredor, playera conmemorativa y otros artículos necesarios para la competencia. Las autoridades hicieron un llamado a recogerlos con anticipación para evitar contratiempos el día de la carrera.

Mario Guirao destacó que Clinimed organizará dos competencias al año en pro de la asociación y que esta colaboración con Guerreras con Fe y Esperanza representa un compromiso mayor para seguir promoviendo la prevención y la salud. Asimismo, anunció que próximamente se desarrollarán más actividades deportivas y sociales, todas con la finalidad de recaudar fondos y fortalecer los programas de atención médica.

Julio Aguilar y Dalia coincidieron en que la unión de instituciones y la respuesta de la sociedad serán clave para que esta edición sea un éxito. Además, invitaron a la ciudadanía a inscribirse y ser parte activa de esta noble causa que busca generar conciencia y salvar vidas.