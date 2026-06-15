Guerreras se imponen ante Amazonas

Con una actuación contundente de principio a fin, el conjunto de Guerreras sumó una importante victoria dentro de las acciones de la Liga Municipal Oficial de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez (OMA), al derrotar en dos sets consecutivos a Amazonas durante el encuentro celebrado este fin de semana en Las Canchitas, escenario ubicado sobre el libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez.

El compromiso reunió a dos escuadras con la intención de seguir escalando posiciones en la clasificación general. Sin embargo, desde los primeros intercambios quedó claro que Guerreras llegaba con mayor contundencia ofensiva y mejor coordinación colectiva, aspectos que terminaron marcando la diferencia en el desarrollo del cotejo.

Primer episodio

Durante el primer episodio, Guerreras mostró un juego sólido en todos los sectores de la cancha. La recepción funcionó de manera efectiva, permitiendo construir ataques constantes que complicaron a la defensiva rival. Amazonas intentó responder mediante remates desde las bandas y algunas jugadas rápidas por el centro, pero encontró dificultades para romper el orden establecido por su adversario.

Con el paso de los puntos, Guerreras fue ampliando la ventaja gracias a una combinación de servicios efectivos y una destacada labor en la red. La diferencia se hizo cada vez más amplia hasta concretar el triunfo en el primer set con marcador de 25-10, resultado que reflejó el dominio ejercido durante gran parte del parcial.

Para el segundo capítulo, Amazonas buscó ajustar su esquema con la intención de equilibrar las acciones. No obstante, Guerreras mantuvo la intensidad y la concentración que había mostrado desde el inicio. El equipo aprovechó cada oportunidad para sumar unidades y mantuvo una presión constante que limitó las opciones de reacción de sus oponentes.

Espacios

La escuadra vencedora continuó encontrando espacios en la defensa rival y supo capitalizar los errores no forzados para incrementar la diferencia en el marcador. Conforme avanzó el set, la confianza de Guerreras fue creciendo y el equipo logró imponer nuevamente sus condiciones sobre la duela.

Con una ofensiva eficiente y una defensa bien organizada, Guerreras cerró el encuentro con otro marcador favorable de 25-08, consumando así la victoria en dos sets y asegurando puntos importantes para sus aspiraciones dentro de la presente temporada.

Gracias a este resultado, Guerreras continúa fortaleciendo su posición en la tabla general de la competencia, consolidándose como uno de los equipos que buscan protagonizar la fase decisiva del torneo. Por su parte, Amazonas tendrá la oportunidad de corregir detalles y regresar más fuerte en sus próximos compromisos.

La Liga Municipal Oficial de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez (OMA) sigue ofreciendo encuentros de gran intensidad cada jornada, con equipos que mantienen una constante lucha por los mejores lugares de la clasificación y por mantenerse en la pelea rumbo a las etapas finales del campeonato.