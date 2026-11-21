Las escuelas Wushu Tai Yon, Lobos Kung Fu Ciudad Maya y Kung Fu Sistema Shaolín Guerreros del Sol destacaron en la III Copa Taiyon, celebrada en Acayucan, Veracruz, donde sus representantes consiguieron numerosos primeros lugares en las diferentes modalidades de las Artes Marciales chinas.

La participación conjunta de las tres academias sumó un total de 55 medallas (37 de oro, 14 de plata y cuatro de bronce), en pruebas de manos libres, implementos cortos y largos, así como en Taolu tradicional, Tai Chi y Sanda.

Wushu Tai Yon impone condiciones

La escuela Wushu Tai Yon acumuló una importante cosecha de preseas, encabezada por Emily Joaly Rosas Estrada, Kimberly Anahí Hidalgo Sánchez, Kimberly Cristal Borrallas Pinto y Eduardo Hernández Ortiz, quienes conquistaron tres títulos individuales cada uno.

También sobresalieron Daraly Alvarado Córdova, Eva Alexandra Córdova Huesca y José Eduardo Chavarría Guillén, con dos oros por participante; mientras que Katya Rodríguez Valenzuela sumó dos primeros lugares y una plata en Sanda.

Destacan Lobos

Por su parte, la academia Lobos Kung Fu Ciudad Maya también consiguió resultados sobresalientes tanto en formas como en combate.

Ricardo Daniel Gómez Gómez, Romina Mendoza Salinas y Angelina Maldonado Méndez obtuvieron medallas doradas, en tanto que Diana Maldonado Méndez, Estefany Ferra Moreno y Valentina Monserrat también alcanzaron posiciones de podio. Además, Horacio Nangusé Díaz agregó un oro y una plata.

Brillan Guerreros del Sol

Finalmente, la representación de Kung Fu Sistema Shaolín Guerreros del Sol destacó con las actuaciones de Maya Lunatzin Romero Gómez, Roselia Chanona García, Claudeth Marielli Castro y Ernesto Alfredo Perera Castro, quienes conquistaron dos medallas de oro cada uno.

Por su parte, Ximena Michelle Penagos Tovar sumó tres títulos en manos libres, implemento largo y Sanda, mientras que Abril Morales Mazariegos y Ricardo Alexis Ovando consiguieron oro y plata. Vanessa Nepomuceno Toledo completó los resultados reportados con una presea plateada.