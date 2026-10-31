Guerreros conquistan medallas en Campeche

Con una cosecha de nueve medallas de oro y tres de plata, la selección de la Asociación de Muay Thai y Muay Boran del Estado de Chiapas tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional Abierto Batalla por la Bahía, celebrado en Campeche.

El certamen reunió a cerca de un centenar de competidores en la Unidad Deportiva 20 de Noviembre, bajo la organización del arjan Gilberto Colorado, presidente de la Asociación de Muay Thai del Estado de Campeche.

Delegación triunfadora

La representación chiapaneca estuvo integrada por 12 atletas de dos instituciones afiliadas a la Federación Mexicana de Muay Thai: la Academia MMA La Huella y el Instituto de Artes Marciales Jaguares Berisanz.

Entre los campeones destacaron Alejandra Beristáin Velasco, Khristopher Jonapa López y Edward de Jesús Serrano Zúñiga, quienes conquistaron el primer lugar en sus respectivas divisiones de 22, 28 y 71 kilogramos.

También subieron a lo más alto del podio Fredy Jiménez Lorenzana, Jesús Jacinto Delgado, José Manuel Romero Salgado, Hannah Hernández Cano, Nicole Estephania Mazariegos Ramírez y Cristopher Alejandro Farrera Farrera.

Las tres medallas de plata fueron obtenidas por Génesis Kristania Jonapá López, en 45 kilogramos; Eitan Romero Salgado, de seis años, en 23 kilos, y Tiago de Jesús Maldonado, de siete años, también en 23 kilogramos.

La asociación estatal destacó el desempeño de sus representantes ante el nivel de exigencia de los combates, aunque señaló que hubo dos resultados arbitrales que generaron inconformidad.