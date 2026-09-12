Guerreros D’ Tadeo se queda con la corona

Guerreros D’Tadeo se proclamó campeón de la segunda división en la Liga Independiente de Futbol de Tuxtla, luego de vencer por contundente 4-1 a Terkoz FC, en la final celebrada en el campo uno de Caña Hueca.

El partido tuvo tintes de revancha, pues una semana atrás este mismo rival les había ganado el título de Copa, lo que desembocó en un choque explosivo, de mucho juego ríspido, marcaciones arbitrales polémicas, fallas dramáticas y goles de alta manufactura.

Dos tiempos diferentes

El primer tiempo fue sumamente parejo y terminó empatado sin goles, por lo que lo mejor llegó hasta la parte complementaria. Guerreros asestó dos golpes apenas al reinicio del juego: Miguel García marcó el 1-0, y poco después Julio Enríquez hizo el 2-0.

Terkoz FC pareció reaccionar al conseguir un penal a favor, sin embargo, Rodrigo Ruiz no pudo dirigir el balón a la portería, para dejar ir el descuento. Eso no lo perdonó Guerreros, que casi sentenció el duelo con el 3-0 de Alejandro Megchun.

Pese a estar contra las cuerdas, Terkoz FC no bajó los brazos y consiguió el gol del descuento a través de Ruiz, para el 1-3 que les daba ligeras esperanzas. Sin embargo, desde la banca llegó el 4-1 definitivo a través de Ely Gómez para poner la cereza en el pastel.

Altercado y premiación

Tras el silbatazo final se presentó un altercado entre el cuerpo arbitral liderado por Luis Gutiérrez y jugadores de Terkoz FC, lo que derivó en al menos cuatro expulsiones por insultados y manotazos.

Tras apaciguarse los ánimos se pudo llevar a cabo de manera pacífica la ceremonia de premiación, encabezada por Luis Gordillo Domínguez, presidente de la Liga Independiente, en compañía de su directiva, conformada por Marco Guillén, Claudia Martínez y Mario Guillén.