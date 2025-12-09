Guerreros se lucen en el Abierto LSM 2025

Con una participación de 232 artemarcialistas de Yucatán, Tabasco, Campeche, Veracruz y Chiapas, se celebró con gran éxito el 21° Campeonato Abierto LSM (Liga del Sur de México) de Jiu Jitsu Brasileño. El evento, organizado por la Extreme Fight Academy, tuvo como sede el auditorio de usos múltiples del Instituto del Deporte en Tuxtla Gutiérrez.

La Academia Kame de Chiapas brilló por la eficacia de sus representantes en diferentes batallas, para adjudicarse el primer lugar general por clubes, seguida por EFA Central en la segunda posición y Team Darius, de Campeche, en el tercer peldaño del podio.

Un combate tras otro

Las cuatro áreas de pelea lucieron activas durante toda la jornada, con tribunas llenas y un ambiente que impulsó a los competidores a mostrar su mejor nivel y a buscar la sumisión de su oponente.

El torneo reunió a atletas de categorías infantiles, juveniles, adultos y masters, en ambas ramas, originarios de diversas localidades, como San Fernando, Villaflores, Cintalapa, Arriaga, Comitán de Domínguez, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Tapachula y la capital del estado. También asistieron escuelas de Mérida, Yucatán, Tabasco, Campeche y el sur de Veracruz.

En este sentido, el maestro Adán Castillejos Gallegos, director general de EFA Chiapas —y cinta negra segundo grado de Jiu Jitsu Brasileño—, destacó que el certamen es un referente regional y por eso cada año cuenta con gran número de atletas buscando fogueo. “Es un evento clásico y reconocido. La gente confía en la organización y sabe del nivel que manejamos en Jiu Jitsu Brasileño”, señaló el directivo.

De igual forma, Castillejos resaltó la calidad de los combates, desarrollados durante cinco horas ininterrumpidas gracias al trabajo del “staff” avalado por la Federación Nacional de Jiu Jitsu Brasileño y la All Fight System Organization World United (AFSO), cuyos jueces garantizaron un arbitraje preciso bajo reglamento.

Último evento del año

Tras la premiación, en la que entregaron medallas y trofeos a los ganadores, el organizador anunció que el cierre de actividades del año para EFA Chiapas será con el Open Mat de Invierno, a celebrarse tentativamente el próximo fin de semana.

Finalmente, Castillejos Gallegos invitó al público a acercarse a las Artes Marciales para mejorar su salud física y emocional. “No importa la disciplina; todas ofrecen una oportunidad para canalizar emociones, enfocarse y sanar internamente”, añadió.