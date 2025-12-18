Guillén gusta, gana y se corona campeón

Con un ambiente de fiesta y un cierre intenso, la Liga Jícara de Grillos de Bochil bajó el telón de su temporada con una gran final que cumplió las expectativas, luego de que Préstamos Guillén se impusiera por marcador de 3-1 ante Cetyc en duelo disputado en el campo de La Pochota.

Desde el silbatazo inicial, ambos equipos mostraron disposición ofensiva y orden táctico, conscientes de que el título estaba en juego. Durante los primeros minutos el encuentro fue parejo, con aproximaciones en ambas áreas y un ritmo que mantuvo atentos a los aficionados que se dieron cita para presenciar la definición del campeonato.

Inicio

El rumbo del partido comenzó a cambiar tras un par de acciones consecutivas que marcaron la diferencia en el ánimo colectivo. Préstamos Guillén logró adelantarse luego de un error del arquero rival, situación que fue bien aprovechada por Luis Domínguez para abrir la cuenta. Poco tiempo después, una falla similar en la salida volvió a ser capitalizada por el mismo Domínguez, que incrementó la ventaja y provocó un visible golpe anímico en el cuadro de Cetyc.

Con el marcador adverso, Cetyc intentó reorganizarse y buscó reaccionar antes del descanso, pero la presión constante y el orden defensivo de su oponente impidieron que encontrara claridad en los últimos metros, llegando al medio tiempo con desventaja de dos goles.

Segundo episodio

Para el complemento, la escuadra de Cetyc salió con mayor determinación y consiguió descontar con una jugada colectiva que devolvió la esperanza en la cancha con gol de José Luis. El tanto revitalizó el encuentro y generó varios minutos de ida y vuelta, en los que ambos equipos lucharon con intensidad por el control del balón.

Sin embargo, Préstamos Guillén supo manejar el cierre del partido con inteligencia. Aprovechando los espacios y el desgaste físico del rival, sentenció el duelo con un tercer gol, anotado por Ignacio Ruíz, que terminó por asegurar el campeonato y desató la celebración en el terreno de juego.

El silbatazo final puso el cerrojo a una temporada que destacó por su organización, su competitividad y la constante participación de los equipos, consolidando a la Liga Jícara de Grillos como un referente del Futbol amateur en la región de Bochil.