Guillermo Martínez justifica su fichaje

Apenas unas horas después de ser anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Tigres, Guillermo Martínez reportó en la ciudad de Monterrey para integrarse de inmediato a los entrenamientos del equipo y comenzar su preparación rumbo al próximo clásico regio.

El delantero mexicano, que en las últimas semanas había perdido protagonismo con Pumas y que formó parte de la selección mexicana en la Copa del Mundo de 2026, llegó a tierras regiomontanas.

“Muy contento, creo que se tomó la decisión acertada. Siempre llegar a un equipo como este es muy importante. Sabemos lo que representa a nivel local, nacional e internacional. Es un paso muy importante en mi carrera”, declaró.

Martínez, quien recibió críticas de un sector de la afición de Pumas por abandonar la escuadra en plena competencia, aseguró que entiende las reacciones generadas por su salida.