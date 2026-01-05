Guillermo Ochoa rompe un nuevo récord

El inicio de 2026 ha traído grandes noticias para Guillermo Ochoa, histórico guardameta de la Selección Mexicana, quien sueña con disputar su sexta Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

El arquero del AEL Limassol, junto a su equipo, logró la primera victoria del año al vencer (1-0) al Achnas, resultado que le permitió escalar posiciones y colocarse en el séptimo lugar de la clasificación, además de sumar una nueva marca en su carrera.

Con una sólida actuación, Ochoa mantuvo su meta en cero y alcanzó su cuarto partido con el equipo chipriota sin recibir gol, cifra que representó llegar a 65 encuentros con porterías a cero en Europa.

Ochoa, quien no ha sido considerado por Javier Aguirre en las recientes convocatorias del Tricolor, registró el mayor número de porterías sin gol durante su paso por el Granada de España.

El exjugador del América, de 40 años de edad, todavía está muy lejos de poder acercarse a su mejor marca, misma que se remonta al comienzo de su carrera, cuando llegó a Francia para defender la meta del Ajaccio, donde alcanzó 22 partidos.

Guillermo Ochoa y sus tres descensos

Sin importar sus importantes actuaciones con México, Guillermo Ochoa ha vivido en sus dos etapas en Europa un verdadero infierno, en el que recibió múltiples críticas por su capacidad en la portería.

La experiencia del mexicano quedó opacada por tres descensos. El primero fue con el AC Ajaccio de Francia, equipo en el que fue figura durante varios partidos en la Ligue 1, pero terminó perdiendo la categoría en 2014.

Con ese dolor presente, la mala suerte lo acompañó en su paso por España, especialmente al llegar al Granada, club con el que no logró el objetivo de la permanencia en 2017.

La última ocasión en que Ochoa perdió la oportunidad de mantenerse en la élite del fútbol fue en 2024 con el Salernitana, equipo en el que, en la recta final, perdió la confianza de su entrenador y de la afición.