Gutiérrez valora segundo lugar en Puebla

Max Gutiérrez consiguió el segundo lugar en la última fecha de la temporada regular de Nascar México Series, disputada en el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, mientras que su compañero Rubén García Jr. finalizó en la posición 13.

Los pilotos de Canel’s, Logitech G, Mobil y Laboratorio Tequis arrancaron desde las posiciones dos y cuatro y rápidamente colocaron sus autos entre los primeros puestos. García Jr. terminó como segundo en el “stage” de la vuelta 50 y sumó dos puntos adicionales, en tanto que Gutiérrez fue sexto.

En la parte final, ambos se mantenían en la pelea por los primeros lugares hasta una bandera amarilla provocada por un contacto entre García Jr. y el auto 69. El piloto del número 88 recibió una sanción de una vuelta y tuvo que reiniciar desde la parte posterior.

Gutiérrez tomó la rearrancada en segundo y, tras perder momentáneamente una posición, recuperó terreno para cruzar la meta como escolta. García Jr., afectado por la penalización, concluyó en el 13º puesto.