Guzmán y De la Parra apuntan a Monterrey

El equipo HO Speed Racing aborda la gran final de la temporada de Súper Copa Roshfrans en el autódromo Monterrey con la clara ambición de capitalizar la experiencia acumulada, el ritmo demostrado en los últimos eventos y la puesta a punto definitiva para regresar al podio. La fecha 9 se llevará a cabo el 28 y 29 de noviembre.

Final

Los pilotos de la escudería, Koke de la Parra y Jaime Guzmán, llegan con los objetivos de superar los contratiempos técnicos de las fechas previas, explotar un coche afinado y despedir la temporada con un resultado contundente ante una afición que ha seguido su progreso. “Monterrey es una pista que tengo marcada, con sus rectas y cambios de ritmo que me permiten sacar el máximo. Hemos trabajado en el taller, ajustando la aerodinámica delantera y el frenado trasero para que el coche tenga estabilidad en la ‘chicana’ y velocidad en la recta”, compartió Koke de la Parra.

Por su parte, Jaime Guzmán añadió: “Aunque el campeonato ya no está en nuestras manos, la última fecha del año es clave para demostrar lo que somos capaces de hacer”.

El equipo HO Speed Racing está listo para dar espectáculo, acelerar el pulso de la afición y escribir un final memorable para la temporada 2025, que además contará después de las carreras con el show de Los Tres Tristes Tigres.