Habrá doble jornada en la Liga MX

Después de un fin de semana en el que la Liga MX cambió de líder con el triunfo del Cruz Azul sobre Monterrey y la derrota de Chivas en Toluca, el Clausura 2026 se prepara para una nueva doble jornada con actividad entre semana.

En la zona de la “fiesta grande”, es decir, los ocho primeros lugares, se encuentran la Máquina, los Diablos Rojos, el Rebaño, los Pumas, el Pachuca, los Tigres, el Atlas y el América.

Llegó la mitad del torneo regular y a esta altura los equipos empiezan a competir con mayor intensidad para cerrar de la mejor manera el semestre y conseguir un lugar en la Liguilla para aspirar por el título de campeón.

Entre los partidos más atractivos de esta doble jornada destaca el de Pumas y Toluca, el cual podría asegurar a los dirigidos por Efraín Juárez, que serían candidatos al título si es que vencen al vigente bicampeón.

Cruz Azul, por su parte, visitará a los golpeados Guerreros de Santos Laguna para mantenerse en la cima del campeonato, mientras que América recibirá a los Bravos de Juárez buscando recuperarse de la humillación que le propinó Tigres.

Cabe recordar que, por distintos eventos en el estadio Akron, el partido entre Chivas y León se reprogramó para el 18 de marzo a las 20:07 horas.

En las estadísticas individuales, la tabla de goleo del Clausura 2026 se encuentra en una intensa batalla; los centrodelanteros sueñan con quedarse con el trofeo de máximo artilleros del Futbol mexicano.