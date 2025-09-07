Habrá “grito” en Las Vegas

La pelea del próximo 13 de septiembre entre Saúl 2Canelo” Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas pasará a la historia del Boxeo. Además de los títulos de las 168 libras que el mexicano estará exponiendo, otro de los ingredientes que hará de éste, un combate histórico, será el aforo que se espera para esa noche en el Allegiant Stadium, casa de Los Raiders.

Los últimos reportes han registrado más de 70 mil boletos vendidos para la velada en el estadio también conocido como la Estrella de la Muerte, lo que la haría una de las peleas con mayor asistencia en la historia del Box en los Estados Unidos.

Lleno total

Hasta el momento, la pelea que más aficionados ha atraído es la de Tony Zale ante Billy Pryor, con un total de 135 mil personas reunidas en una fábrica de cerveza en Milwaukee, en 1941.

De ahí le siguen los combates entre Gene Tunney y Jack Dempsey en 1927, el primero con 120 mil 557 personas en Pensilvania, mientras que la segunda pelea reunió a 104 mil 943 personas en el estadio Soldier Field de Chicago.

De nueva cuenta, en este listado aparece Dempsey, pero en esta ocasión, enfrentando al francés Georges Carpentier, con 91 mil espectadores en Nueva Jersey.

El “Canelo” también aparece en este selecto grupo, en su pelea de 2021 ante Billy Joe Saunders en el Estadio de los Vaqueros de Dallas, al reunir a 73 mil personas. Jake Paul y Mike Tyson completan la lista con un aforo de 72 mil espectadores.