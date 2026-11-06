Habrá nuevos campeones de Liga Municipal

La emoción del Voleibol llegará a su momento decisivo este sábado 7 de noviembre, cuando se disputen las semifinales y finales de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez, correspondiente al Campeonato de Liga 2026 C. Sergio Rafael Gómez Rodríguez, en Tuxtla Gutiérrez.

El auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos será el escenario donde los equipos buscarán cerrar su participación de la mejor manera y quedarse con los primeros lugares de la competencia, en una jornada que reunirá a representantes de las ramas femenil y varonil.

La jornada comenzará a las 9:00 horas con el primer encuentro de semifinales femenil, protagonizado por Aztecas y Queens, dos conjuntos que tratarán de conseguir su boleto a la batalla por el campeonato.

Posteriormente, a las 10:00 horas, Tucanas se enfrentará a Secretaría de Educación, en el segundo compromiso de esta ronda, donde estará en juego el otro pase a la gran final.

Semifinales y finales

La programación continuará a las 11:00 horas con el encuentro por el tercer lugar de la rama femenil, en el que se medirán los equipos que resulten perdedores de las dos semifinales.

Más tarde, a las 12:00 horas, llegará uno de los momentos más esperados de la jornada con la final femenil, protagonizada por las escuadras ganadoras de los duelos previos, que buscarán quedarse con el título de esta edición.

Jornada decisiva

La jornada representa el cierre de una etapa de competencia para los conjuntos que lograron avanzar a las instancias definitivas, por lo que cada juego será importante para establecer las posiciones y conocer a los cuadros que se quedarán con los máximos honores.

Con cuatro partidos programados, la invitación está abierta a los aficionados y familias para acudir al auditorio municipal y acompañar a los equipos en esta jornada de Voleibol que tendrá como protagonistas a dos escuadras que lucharán con todo para subir al podio de la Liga Oficial Municipal.