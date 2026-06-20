Habrá nuevos campeones en la Uniflag

La Liga Uniflag tendrá una de sus jornadas más importantes, con tres campeonatos en disputa y actividad complementaria del TNT Mixto, este sábado en el emparrillado de Ciudad Universitaria de la Unicach.

La actividad comenzará a las 3 de la tarde con los partidos del TNT Mixto, categoría que continúa con su calendario regular. En horario simultáneo, MG Team enfrentará a Unicach Next Gen, Pollitos FC se medirá ante Mustangs y Conalep chocará frente a Cañoneros, en duelos que mantendrán el ritmo competitivo previo a los encuentros por el campeonato.

Sesión de finales

A las 4 de la tarde se jugará la final del Open Mixto Conferencia A entre Mustangs y Borregos Jr. Ambos equipos llegan después de firmar una campaña sólida y de mantenerse entre los principales contendientes de su sector.

Mustangs tratará de confirmar el dominio mostrado durante buena parte del torneo, mientras que Borregos Jr. intentará cerrar su participación con el título, luego de una temporada en la que logró instalarse entre los mejores sembrados.

En ese mismo horario también se disputará la final del TNT Femenil, en la que Lechuzas de la UPGCH y Ocelotes Blancos de la Unach volverán a encontrarse en un duelo que promete intensidad.

A las 5 de la tarde, llegará el desenlace del Open Varonil entre Mustangs y Diablitos, uno de los encuentros más esperados de la jornada. Los equinos avanzaron con autoridad y buscarán coronar una campaña destacada, mientras que el conjunto del averno intentará aprovechar el impulso mostrado en la postemporada para quedarse con el trofeo.