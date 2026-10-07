Halcones aprueban evaluación de grados

Más de 50 alumnos de las Escuelas de Tae Kwon Do Panamericano Halcones, de los municipios de Ixtapa y Soyaló, participaron en una evaluación de grados menores supervisada por el sinodal Bernardo Lázaro de la Fuente.

La actividad reunió a practicantes desde cintas blancas y blancas avanzadas hasta amarillas, verdes, azules y marrones, quienes fueron evaluados en distintos aspectos técnicos de acuerdo con su grado.

Durante el examen, Bernardo Lázaro de la Fuente estuvo acompañado por Alfredo Custodio Alvarado, director de la Selección Lobos de Chiapas, con quien observó el desempeño de los participantes durante cada uno de los bloques programados.

Los alumnos hicieron ejercicios de motricidad, pasos de combate, formas, defensa personal, rompimiento de tablas y enfrentamientos con uno y dos oponentes, con el objetivo de demostrar los conocimientos adquiridos durante su proceso de preparación.

Balance de la evolución

Al concluir las pruebas, el sinodal entregó certificados a los examinados y destacó el nivel mostrado durante la evaluación, así como el trabajo hecho por el cuerpo técnico de las escuelas.

“Mostraron un gran desempeño en el tatami. Tienen un gran entrenador y se ve la dedicación que han puesto para este examen. Los felicito y espero verlos seguir en el camino del Tae Kwon Do”, expresó Lázaro de la Fuente.

Por su parte, Fidencio Díaz Nava, director general de las escuelas de Ixtapa y Soyaló, reconoció el respaldo de las familias como parte fundamental en el desarrollo de los alumnos.

El entrenador señaló que ambas sedes continúan su proceso de crecimiento y consideró que existe talento entre los practicantes que forman parte de estos centros de enseñanza.

Como siguiente compromiso, las escuelas tienen previsto participar el próximo 24 de octubre en la Gran Copa de Sol, que se efectuará en Puerto Arista y contará con la asistencia de delegaciones de Tabasco, Veracruz y distintos municipios de Chiapas.