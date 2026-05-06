Halcones Negros y Lechuzas chocan en cuartos

Halcones Negros FC se medirá a Lechuzas UPGCH en un duelo de altos vuelos por los Cuartos de Final de la Liga TDP; la ida se llevará a cabo este miércoles —a las 19:00 horas— en el Estadio Municipal Claudio Suárez de Texcoco, Estado de México.

Choque de estilos

El duelo es sumamente atractivo pues en esta ronda de la fase final se encuentran frente a frente la ofensiva más poderosa del país contra una de las defensivas más sólidas.

El conjunto del Estado de México finalizó 4º del Grupo 9 con 71 puntos, gracias a sus 23 victorias, dos empates y cinco derrotas, respaldado por números contundentes: 139 goles a favor, con un promedio de 4.6 por partido y solo 27 en contra.

Gran parte de su fortaleza radica en el poder ofensivo liderado por Daniel Iván Ramos Ramírez, máximo goleador nacional con 77 anotaciones, acompañado por su hermano Axel Ramos, quien aportó 13 tantos. En conjunto, representan una dupla determinante en el esquema dirigido por Óscar Linton González.

Sin embargo, durante la fase regular, Halcones Negros mostró ciertas debilidades ante los líderes de su grupo —Bombarderos, Pachuca y Muxes—, aunque logró rescatar un empate ante estos últimos.

En la Liguilla superó a la Universidad del Golfo por global de 6-5 y al SK Sports también por cerrado 3-2.

Por su parte, Lechuzas es un equipo que se distinguió por su solidez defensiva, permitiendo apenas 10 goles en contra en toda la fase regular, mientras que en liguilla despachó a Progreso FC por 3-1 y a Ecatepec FC con global de 5-2.

Los chiapanecos han conseguido cerrar sus eliminatorias en casa con triunfos y en cambio sumaron un empate y una victoria como visitantes.