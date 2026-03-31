Halcones se impone ante Cardenales

En actividad correspondiente al Campeonato Municipal 2023 de la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez, el conjunto de Halcones consiguió una importante victoria al imponerse por pizarra de 6-1 ante Cardenales, en duelo celebrado el fin de semana en el campo de pelota de Caña Hueca.

El encuentro arrancó con buen ritmo. Halcones mostró mayor contundencia ofensiva desde la primeras entradas, para tomar ventaja en la pizarra. Con anotaciones distribuidas en los primeros episodios, el equipo marcó diferencia gracias a batazos oportunos de jugadores como Servando Durán, César Díaz y Miguel Díaz, quienes encabezaron el ataque.

Por su parte, Cardenales intentó reaccionar, pero se encontró con una sólida labor desde la lomita por parte de José Ríos, quien se acreditó el triunfo tras contener a la ofensiva rival la mayor parte del compromiso. El pícher derrotado fue Noé Gallegos, quien pese al esfuerzo no pudo frenar el ataque del adversario.

Dentro del “line up” de Halcones destacaron elementos como Víctor Guillén, Fernando Villegas, Andrés Solórzano, Ángel Flores, Eloy de los Santos, Enrique Reyes, Francisco Cruz, Eduardo Roque y Ángel López, quienes aportaron en distintos momentos del juego para asegurar la victoria.

Por Cardenales participaron jugadores como Octavio Domínguez, Luis Ángeles, Gerardo Jiménez, Gerardo Garza, Miguel Solís, Ignacio Laguna, Noé Gallegos, y Keber Domínguez, quienes buscaron mantenerse en la pelea, logrando su única carrera en una de las entradas intermedias.

Desarrollo

En el desarrollo del juego, Halcones consiguió una carrera en la primera entrada, tres más en la tercera y dos adicionales en la cuarta, lo que terminó por marcar diferencia definitiva ante unos Cardenales que no lograron recomponer el camino.

Con este resultado, Halcones reafirma su buen paso dentro del campeonato, mostrando un juego equilibrado entre ofensiva y defensiva, mientras que Cardenales deberá ajustar detalles para sus próximos compromisos dentro de la liga.

El torneo continúa desarrollándose en el emblemático escenario de Caña Hueca y en cada jornada reúne a equipos competitivos que buscan destacar en el Softbol municipal.