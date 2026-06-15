Hamilton conquista Premio de Barcelona

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya dejó una jornada intensa y estratégica en el Circuit de Barcelona-Catalunya, séptima fecha del campeonato de Fórmula Uno 2026. La carrera estuvo marcada por la gestión de neumáticos, los cambios de estrategia en boxes y varias bajas importantes que alteraron el desarrollo de la competencia.

Desde la salida, la lucha por el liderato se centró entre los principales equipos del campeonato. Finalmente, la victoria fue para Lewis Hamilton, quien logró su primer triunfo con Ferrari tras una actuación sólida y una estrategia de tres paradas que le permitió superar a sus rivales en el momento clave de la carrera. George Russell finalizó en la segunda posición, mientras que Lando Norris completó el podio en tercer lugar, firmando un resultado completamente británico.

La carrera también estuvo condicionada por abandonos relevantes, lo que redujo de manera considerable el número de autos en pista y abrió oportunidades para varios pilotos en zona media. Aun así, el ritmo de los líderes fue inalcanzable en las últimas vueltas, consolidando el dominio del equipo Ferrari en el momento decisivo.

“Checo” Pérez, sin Top-10

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez tuvo una jornada complicada en Barcelona. Tras una clasificación difícil en la que quedó eliminado en la Q1, largó desde el fondo de la parrilla. Durante la carrera logró recuperar algunas posiciones gracias a la estrategia y a los abandonos de otros competidores, pero no fue suficiente para acercarse a la zona de puntos.

Al finalizar, cruzó la meta en la decimocuarta posición, quedándose de nueva cuenta fuera del top 10 en una carrera exigente para el equipo Cadillac.