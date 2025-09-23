Hanna Detzany se destaca en Nacional U-13

El talento chiapaneco sigue dando de qué hablar en el Basquetbol nacional. La joven atleta Hanna Detzany Cerecedo tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional U-13 Femenil, donde no solo representó con orgullo a Chiapas, sino que también se ganó un lugar entre las mejores jugadoras del país en su categoría.

Durante el certamen, Hanna mostró un nivel sobresaliente en cada encuentro, liderando a su equipo con energía, talento y determinación. Su desempeño fue reconocido oficialmente al ser incluida en el cuadro ideal del torneo, un logro reservado únicamente para las basquetbolistas más destacadas de la competencia.

Además, su efectividad ofensiva la llevó a ser nombrada la tercera mejor encestadora del campeonato, confirmando su capacidad para marcar diferencia dentro de la duela. Este resultado es el reflejo de su constancia en los entrenamientos y de su compromiso por superarse día a día.

La Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) Chiapas extendió una felicitación pública a través de sus redes sociales a Hanna, por su esfuerzo y sacrificio, destacando que su éxito es motivo de orgullo para todo el estado.

Familiares, entrenadores y compañeros de equipo se sumaron a las felicitaciones, resaltando no solo sus habilidades deportivas, sino también sus valores y actitud dentro y fuera de la cancha.

Su participación en este Nacional U-13 confirma que el talento chiapaneco tiene futuro prometedor y puede competir de tú a tú con los mejores del país.

Este logro no solo enaltece la carrera de Hanna Detzany Cerecedo, sino que también impulsa a más niñas y jóvenes de Chiapas a seguir practicando el Basquetbol y soñar con alcanzar los máximos escenarios nacionales.