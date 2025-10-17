Happy Color Race 2025 ya tiene fecha

Tuxtla Gutiérrez se prepara para vivir una de las experiencias más vibrantes del año con la llegada de la Happy Color Race 2025, programada para el sábado 30 de noviembre en el parque Caña Hueca, punto donde estarán ubicadas tanto la salida como la meta. A partir de las 7:30 de la mañana, los participantes podrán disfrutar una carrera distinta, en la que lo importante será divertirse, compartir y llenar la ciudad de color.

Con una distancia accesible y abierta a todas las edades, la competencia contará con categoría libre, en ramas varonil y femenil, ofreciendo un espacio ideal tanto para corredores experimentados como para quienes se inician en el Atletismo. Todos los inscritos recibirán medalla conmemorativa, y los tres primeros lugares de cada categoría serán premiados con incentivos especiales, en reconocimiento a su esfuerzo y su entusiasmo.

Además, al finalizar la carrera se llevarán a cabo rifas, dinámicas y sorpresas, lo que convierte este evento en una auténtica celebración de convivencia y alegría. El ambiente estará lleno de música, color y energía positiva, consolidando a la Happy Color Race como una de las justas más esperadas del calendario local.

Invitan a la comunidad

Los organizadores han dispuesto un Kit Premium que incluye playera oficial, medalla metálica, polvo “holi”, hidratación, frutas y otros obsequios, con un costo de 350 pesos. Las inscripciones se harán de manera presencial en Vips Poniente, en horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., y la fecha límite para asegurar la talla de playera es el 3 de noviembre.

La entrega de kits se efectuará el jueves 28 de noviembre y se ha advertido que no se entregarán paquetes el día de la carrera, por lo que los corredores deberán acudir con anticipación para recoger su material. El cupo es limitado, lo que ha impulsado a muchos a registrarse con antelación para no perder la oportunidad de vivir esta fiesta multicolor.

Con el lema “¡Ponle colores a tus kilómetros y vive la experiencia más divertida del año!”, la Happy Color Race 2025 busca fomentar el deporte, la alegría y la unión familiar, convirtiéndose en una carrera que promete dejar huella no solo en el asfalto, sino también en los corazones de quienes participen.