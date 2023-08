“Harry” Dueñas va por su sexto reto del año

Los Tractocamiones llegan a su sexta fecha del calendario y Enrique “Harry” Dueñas se reporta listo junto a la Escudería Chevron Delo, para disputarla este domingo 6 de agosto como parte del programa de la Súper Copa en el Óvalo Aguascalientes México.

Dueñas deberá aprovechar las tres prácticas de la jornada sabatina, en la que podrá poner a punto su motor y acoplarse al trazado hidrocálido de mil 937 metros de longitud, el cual es un reto para cada uno de los pilotos que conforman la parrilla.

El domingo, la carrera con duración de 30 minutos tendrá su arranque en punto de las 14:55 horas del día y será la que cierre el programa de competencias del festival de velocidad de la Súper Copa en el OAM.

“Esta temporada para mí ha sido de ir conociendo el Tracto, el campeonato, de ir avanzando poco a poco, y creo que lo he logrado estando a un pequeño paso del Top 5, que sería algo importante por ser el primer año compitiendo en esta categoría tan reñida”, declaró el piloto.

“Pero no me conformo, en Aguascalientes espero poder pelear por el podio. Sería el primero para mí; eso es lo que me motiva para seguir trabajando fuerte y a seguir por el camino que ha dado resultados”, agregó.

La Súper Copa visita el Óvalo Aguascalientes México este 6 de agosto con la sexta fecha de la temporada 2023, para la cual “Harry” Dueñas está más que listo.