Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, estuvo de nueva cuenta en el club, pero en esta ocasión para la presentación del nuevo proyecto: Nuestras Alas.

El mandamás azulcrema aprovechó el nuevo proyecto de Fundación Televisa y Club América para enviar un mensaje al América Femenil, actuales campeonas de la Liga MX Femenil.

“Cuando arrancó la Liga Femenil, me ha enseñado el equipo que no es un tema de apostar, sino de invertir, de creer. Es un tema que hago extensivo a todas las jugadoras de lo que han logrado aquí en el América, porque lo que América suma en el Futbol femenil es muy importante y ya no hemos apostado, sino invertido cada vez más”, declaró Azcárraga Jean ante la presencia de Andrea Pereira, capitana del cuadro femenino.

“Estoy convencido de que equipos grandes como el América deben ser un pilar para tener jugadoras importantes de todo el mundo”, agregó. Sin embargo, también lanzó un mensaje sobre los últimos resultados adversos para la institución de Coapa, el más reciente, la eliminación de la Leagues Cup.

“América es el más grande, pero la grandeza la hace también la grandeza de los rivales a los que enfrentamos, tanto hombres como mujeres, nacionales e internacionales. Hemos conseguido muchos éxitos, pero también una que otra derrota que no nos tiene tan contentos”, aseveró.