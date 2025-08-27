Hay mucho margen de mejora: Ramírez

Francisco Ramírez, director técnico de Jaguares FC, hizo un balance de la actuación de su equipo, tras la derrota sufrida en la primera jornada de la Liga Premier ante Héroes de Zaci.

El estratega fue analítico en todos los aspectos del funcionamiento de su escuadra y las circunstancias que rodearon el tropiezo en Texcoco, confiando en que puedan enmendar el camino el próximo sábado, cuando reciban la visita del Inter Playa del Carmen en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

“Tenemos la oportunidad de, en la fecha 2, abrir como locales. El equipo viene bastante bien y, aunque allá nos costó la altura, el equipo fue intenso y eso me deja tranquilo”, aseguró.

No obstante, reconoció que hay detalles finos por corregir en la semana, como el gol en contra en una disputa aérea, además de ser contundentes frente a la portería rival.

“Primero culminar bien las opciones que tenemos, tomar mejores decisiones en los pases, pues a veces nos apresuramos, y ser intensos en el juego aéreo. Después, el equipo tiene intensidad, tiene Futbol y genera”, opinó.

Otro punto clave que consideró fue en torno al refuerzo colombiano Hasan Vergara, quien llegó con contracturas al duelo y eso mermó su desempeño. “Cuando estuvo, tuvimos presencia en ataque, y este sábado lo esperamos listo para que nos ayude en ataque”, agregó.

Llamado a la afición

Por otra parte, Ramírez mencionó que espera contar con el apoyo de la afición para el próximo fin de semana y con su aliento lograr la victoria, y se ve que esta será una aduana muy difícil para los visitantes.

“Nosotros debemos dar satisfacción a nuestra afición, es un torneo largo. Debemos sumar lo más rápido posible la mayor cantidad de puntos, aunque lo más importante para mí es que el equipo funcione colectivamente, que tenga personalidad, propuesta, que genere, y los resultados van a llegar solos. Estamos comprometidos con la afición, estamos trabajando a conciencia todos los días y los esperamos en el estadio, son un factor importante para nosotros”, puntualizó.